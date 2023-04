Több rozsdaövezetet jelölne ki a kormány

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a módosítást, amely alapján a kormány újabb budapesti területeket jelölne ki azonnali rozsdaövezeti akcióterületté, írja a 24.hu.

A rozsdaövezetekről szóló törvény 2020. július 22-től vezette be az azonnali, a közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterület fogalmát, miszerint rozsdaövezetnek minősül többek között a használaton kívüli, általában leromlott fizikai állapotban lévő, és/vagy környezetszennyezéssel terhelt egykori iparterület, gazdasági terület.

A törvény módosító rendelkezései alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény adott felhatalmazást a kormánynak arra, hogy ezen területek lehatárolását rendeletben állapítsa meg. A kabinet ezt meg is tette 2021-ben, de most a rendelet módosításával újabb budapesti területeket jelöl majd ki azonnali rozsdaövezeti akcióterületté. Ezek között van újbudai, zuglói, illetve XV. kerületi terület is. A XI. kerületben például ipari épületeket akarnak elbontani, parkosítást, lakóingatlan-fejlesztést terveznek.