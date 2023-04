Blokkolóórát kéne használniuk a kórházakban az orvosoknak

Az orvosoknak és más dolgozóknak is le kellene húzniuk a mágneskártyájukat a kórház bejáratánál, és még videófelvétel is készülne érkezésükről és távozásukról, hogy ne lehessen visszaélni a rendszerrel - írja a Népszava.

Minderről a Magyar Kórházszövetség konferenciájának második napján, csütörtökön beszélt Lengyel László, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára. „Láttuk, hogy vannak egyes kórházak, ahol nagyon eltérnek az átlagtól az orvosi teljesítmények, feltételeztük, hogy kell lenni valami okának” - mondta a szakpolitikus. „Akinek nyolc órát fizetünk, az legyen benn nyolc órát” - tette hozzá.

A Népszava tudósítása szerint az államtitkár előadása nem aratott zajos sikert, gyakran morgolódás hangzott a közönség soraiból.

Lengyel a bejelentést megelőzően arról beszélt, mennyibe kerül egy orvos foglalkoztatása és évente hány beteget lát el. Számításai szerint az átlagos, havi egymillió és egymillió-hétszázhétezer közötti bérrel szemben a legrosszabb teljesítményt nyújtó kisvárosi kórházban gyógyítóra évente 89, azaz havonta alig valamivel több mint 7, a legjobb, közepes városi kórházban dolgozóra évi 192, azaz havonta 16 eset jut átlagosan. Elismerte, hogy ez nem teljesen pontos adat, de következtetések levonására megfelel.

A konferencián más is megfogalmazott hasonló kritikát az orvosok teljesítményével szemben. Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatója arról beszélt, hogy az utolsó, covid előtti évhez hasonlítva is 12 százalékos teljesítménycsökkenés van a betegellátásban. Adataik szerint míg 2019 februárjában 182 425 esetet láttak el a hazai kórházak, addig idén februárban már csak 160 358-at. „Így ha azt számolom, hogy mennyi elmaradt ellátás volt az elmúlt időszakban, akkor most egy kicsit bele kell húznunk” – mondta a főigazgató.

Címlapfotó: Fortepan/Szalay Zoltán