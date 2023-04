Ötmillió dollárt fizethet a trumpista párnagyáros, mert bebizonyították, hogy tévedett

Ötmillió dollár kifizetésére kötelezte egy döntőbíróság Donald Trump Nagy Hazugságának egyik legmegrögzöttebb terjesztőjét, Mike Lindellt, a My Pillow párnagyár alapítóját. Lindell egyike azoknak a Trump környezetében felbukkant, hogy is mondjuk, excentrikus figuráknak, akik 2020 telén teljes mellszélességggel beleálltak Donald Trump hazugságába, mely szerint Joe Biden csak csalás árán tudta legyőzni őt.

photo_camera Mike Lindell párnagyáros, összeesküvés-elmélet rajongó. Fotó: OCTAVIO JONES/Getty Images via AFP

Lindell a sok hazugság közül arra csapott le, hogy valójában Kína manipulálta a Dominion szavazógépeit annak érdekében, hogy Joe Biden legyen az elnök. Hogy ez Kínának miért volna jó, az rejtély. Biden Trumpnál is keményebben lép fel Kínával szemben, elnöksége alatt mélypontra jutottak a kínai-amerikai kapcsolatok.

De ez talán mindegy is, mivel Lindell mély árkot ásott magának, amibe aztán boldogan bele is gyalogolt. Nagy lelkesedésében közzétett egy iratcsomagot, amely szerinte egyértelmű bizonyíték a kínai beavatkozásra, majd még ötmillió dollár jutalmat is ajánlott annak, aki bebizonyítaná, hogy téved. Az akciónak hangzatos nevet is adott:

Bizonyítsd be, hogy Mike téved!

Hát, valaki bebizonyította. Bob Zeidman pár órán át tanulmányozta az iratokat - jellemzése szerint "egy szimpla Word doksit és egy táblázatot" -, majd levonta a nyilvánvaló következtetést: azok az ég világon semmit se bizonyítanak, de még csak közük sincs a 2020-as elnökválasztásokhoz. "Fel is hívtam a nejem, hogy kezdjen el gondolkodni rajta, mihez kezdhetnénk ötmillió dollárral" - mondta Zeidman, aki amúgy 2016-ban és 2020-ban is Donald Trumra szavazott.

De hiába jelezte a kihívásra érkező megoldásokat elbíráló testületnek, hogy sikerült bebizonyítania Lindell tévedését, nem kapott választ. Ezért hát beperelte Lindellt, a döntőbíróság pedig most a javára döntött, hiszen valóban bebizonyította az iratokról, hogy azok semmit se bizonyítanak.

Lindell persze zokon vette a döntést és fellebbezni akar. "Nem tartozok neki semmivel, nem bizonyított semmit" - közölte, majd egyből azzal gyanúsította a Trump-szavazó Zediemant, hogy ő is része annak az összeesküvésnek, aminek egyetlen célja az igazság eltussolása és annak megakadályozása, hogy Lindell és elvbarátai betiltassák a szavazógépeket, és arra kényszerítsék az amerikai választási tisztviselőket, hogy a jövőben kézzel számoljanak át több tízmillió szavazatot - bár a szavazatszámlálás még gépesítve is napokig tartó folyamat a szigorú ellenőrzések miatt.

A 2020-as választáson amúgy nem történt semmilyen, az eredményt befolyásoló csalás. Általában sem jellemző ez az amerikai választásokon, de 2020-ban eddig bizonyítottan csak olyan esetről tudunk, amelyben Trump hívei próbáltak pár szavazatot illegálisan leadni - de a választás eredményét még ez se folyásolná be, hiszen 2020-ban az elnökválasztáson összesen több mint 155 millió szavazatot adtak le. (Via BBC)