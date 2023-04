Nagy Feróék eltaktikázták magukat: lefújták a fizetős koncertjüket, mert 3 napon belül egy ingyenes koncertet is adnak

Három nappal az esemény előtt lefújták a Beatrice április 28-i koncertjét a Barba Negrában.

photo_camera Nagy Feró a Budapest Arénában 2021. december 23-án. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A csepeli szórakozóhelyre szervezett koncertet januárban hirdették meg, de időközben a Tabán is megkereste a zenekart, hogy május 1-én zárják ők a fesztivált (mint a Tabán egyedüli állandó fellépői az elmúlt 20 évben).

Hétfőn a saját bevallása szerint Fidesz-csicska Nagy Feró zenekara a Facebookon bejelentette, hogy az előbbi koncertet lemondták:

„Tudtuk, hogy két ugyanolyan koncertet nem korrekt dolog bemutatni három nap alatt a fővárosban, ezért teljesen más tematikát terveztünk az eseményekre. A Barba Negrában a zenekar korai éveinek ikonikus dalai vitték volna a műsor gerincét, míg a Tabánban a Beatrice zeneiségének esszenciájának bemutatása (lesz) a célunk. A két koncert hangulatát, látványát, stábját, dalait – köztük a most 30 éves Vidám Magyarok lemez rég nem játszott dalait - erre a két tematikára építettük fel, bízva abban, hogy kedvezünk minden minket követő korosztálynak. Sajnos a napokban több félreértés volt a zenekar és a klub kommunikációjában, melynek eredményeképpen a mai napon törölve lett az április 28-i esemény.”

A Barba Negra a bulit lefújva azt írta:

„Szakmaiatlan, és a közönség felé is inkorrekt, hogy 3 napon belül két rendezvényen is megnézheti az ünneplő zenekart, amiből az egyik ingyenes, a másik fizetős. Ezért úgy határoztunk, hogy a zenekarnak Boldog Születésnapot kívánunk, és a közönség, ha van lehetősége, az ingyenes Tabánt látogassa meg. Az április 28-i, Barba Negrába tervezett koncertet ezen okból kifolyólag töröljük. A megváltott jegyek árát automatikusan visszautaljuk.” (via 24)