Már 4 éve egyszerűbb azoknak az élete, akiknek nincsen saját autójuk (vagy van, csak éppen nincs kéznél)

Nem mondom, hogy bárcsak most lennék huszonéves, de ha az autókérdésre szorítkozunk, akkor biztos, hogy eggyel kevesebb problémám lenne.



Amikor én voltam nagyon fiatal, szinte minden korombeli arról álmodozott, hogy saját autója legyen. A szerencsésebbeknek vettek is a szüleik, de a többségünk csak sóvárgott utána. A jogosítványt viszont szinte mindenki letette, amint lehetett, hogy aztán a vágyakozás éveiben szépen lassan elfelejtsük, hogyan is kell vezetni.

Az iskola mellett dolgoztam, gyakran éjfél után végeztem, és oda, ahol akkor laktunk, nem járt éjszakai járat. Szóval vagy gyalogoltam, vagy a megkeresett pénzem felét eltaxiztam. Idővel ez akkora probléma lett, hogy szülői kölcsönből vettem egy velem egyidős kocsit, amit több ideig törlesztettem, mint ameddig használni tudtam.





photo_camera Fotó: ShareNow

Ezek az évek egészen máshogy teltek volna, ha már akkor lett volna olyan szolgáltatás, mint amilyet a Share Now nyújt. Elképzelem, hogy nem bandukolok kimerülten hegynek felfelé haza, hanem előveszem a mobilom, kinyitom az appot, kiválasztok egy tök jó kocsit, és hazavezetem. Elképzelem, hogy alig egy évvel azután, hogy megkaptam a jogosítványom, napi szinten fejlesztem a vezetéstechnikámat, és közben nem kell költenem gépjárműadóra, kötelezőre és szervizre. Arról nem is beszélve, hogy nem érzek lelkiismeret-furdalást, mert régi, környezetszennyező autóval rontom szeretett fővárosom levegőjét.



Elérhető, és még élvezem is

Az első kocsim az utolsó is volt, beláttam, hogy a saját autó fenntartása drága, környezetszennyező, és - ma már - sokaknak teljesen felesleges. De vezetni ettől még sokat vezetek. Ha munkához kell, céges autót, de ha bármi máshoz, akkor a Share Now autómegosztó valamelyik tökéletesen megbízható, költséghatékony és elérhető autóját. Mondjuk van olyan munkahely, ahol már „céges autóként” is tudnék Share Now-val járni. Olyan még nem történt, hogy ne találjak a közelben kocsit, ráadásul én azok közé tartozom, akik nemcsak a diszkontárakat kedvelik, de húsz év vezetés után is élvezik a vezetés élményét. Nem titkolom, még mindig nagyon tudok örülni annak is, ha egy MINI Cabriót vagy egy Fiat 500-ast vezethetek, ha meg épp arra vágyom, akkor akár egy menő Mercedest. A nagyon fiatal énem pedig egyenesen repesne.

photo_camera Fotó: Share Now

Országjárás drága autóbérlés nélkül

A carsharing szolgáltatások egyetlen hátulütője az szokott lenni, hogy viszonylag kis területen belül használhatjuk csak őket. A Share Now-val viszont simán kimehetünk a repülőtérre, ahol dedikált helyen parkolhatjuk le az autót. Ráadásul akár a várost is elhagyhatjuk, és kedvező csomagdíjakkal autózhatunk az országban. Nincs gond a tankolásra, a parkolásra, az autópályamatricára se, ez mind a díj része. Számomra ez legalább olyan fontos, mint az, hogy autóikban a macskámat is szállíthatom - nyilván dobozban.

Ritkán van rá szükségem, de ha igen, akkor nagyon megnyugtató, hogy lehet kérni az autó házhozszállítását is. Ez elég praktikus megoldás, ha az embernek mondjuk hajnalban kell indulnia, és biztosra veheti, hogy a lefoglalt kocsi otthona közvetlen közelében várja, ha előre lefoglalja 48 órával az indulás előtt.

De akkor pontosan hogyan működik ez?

Letöltöd az appot, beküldöd a jogsid, megadod a bankkártya adataidat és kicsit vársz. Általában pár perc alatt elfogadják, utána már vezethetsz is. Konkrétan 11 féle autó közül választhatsz, ez elsőre szédítő élmény lehet, pláne, hogy 500 van belőlük. Mindegy, hogy csak 10 percre vagy 30 napra kell, mindenre van megoldás.

Az appban keresel egy autót a közeledben, lefoglalod, odasétálsz. Kiválasztod, hogy percdíjat, óradíjat vagy napidíjat fizetnél, kinyitod az appal, beülsz, és indulhatsz is. Ha végeztél a dolgoddal, parkolj le a Share Now zónán belül. Ha gyakran használod a szolgáltatást rövid utakra, akkor mindenképp érdemes Share Now Pass előfizetést is kötnöd, mert akkor 25 százalék kedvezményt kapsz a percdíjra. Tekintve, hogy ez csak 1690 forintodba kerül havonta, nem nehéz kiszámolni, hogy ez az összeg nagyon gyorsan megtérül.

A parkolással sincs gond, egész Budapesten ingyenes, még a parkolóautómatákhoz se kell elsétálnod. Ráadásul vannak dedikált helyek is, ezeket az appban találod meg. A tankolásért sem kell fizetni: csak menj egy MOL vagy OMV kútra, vedd ki az üzemanyagkártyát, fizetéskor add meg a PIN-kódját amit az alkalmazás mutat, és kész.

A négy négyes

Ha most próbálnád ki, akkor használd ki a Share Now negyedik születésnapi akcióját: április végén a szokásosnál is jobb áron autózhatunk a Share Now-val: mivel 4. születésnapjukat ünneplik, XS és S kategóriában április 29. és május 1. között 40%-os percdíjkedvezményt kapunk. Így például a Fiat 500-zal 44Ft/percért tudsz vezetni a hosszúhétvégén.