A JP Morgan menti meg a csődbe jutott amerikai bankot

Hétfőn végleg becsődölt a First Republic amerikai bank. Az amerikai betétbiztosító, az FDIC közleménye szerint a bank hétfőn bedőlt.

photo_camera 2023. április 26-án még az ablakokat pucolták a First Republic bank San Franciscó-i fiókjában. Május 1-én a bank becsődölt. Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

Ez az elmúlt hónapokban a harmadik nagyobb amerikai bank, amelyik bedől, ennek oka főleg az, hogy a bankárok nem számoltak tartós és hosszú inflációval, így finanszírozhatatlanná váltak kintlévőségeik, nem tudták fizetni az emelkedő betéti kamatokat. Márciusban, a techszektorban aktív Silicon Valley Bank bedőlése után komolyan aggódtak amiatt is, hogy a válság a teljes bankszektorra tovább gyűrűzik.

Bár akkor végül nem lett nagy bankpánik, azért tovagyűrűző hatások akadnak, ilyen most a First Republic bedőlése is. A bank betéteseinek aggályait némileg enyhítheti, hogy az FDIC közleménye szerint a JP Morgan befektetési bank átvette a First Republic betétjeit és "lényegében minden vagyonát".

A First Republic San Franciscó-i székhelyű, vagyis nagyjából ugyanott tevékenykedett, mint a márciusban becsődölt Silicon Valley Bank. A First Republic részvényeinek árfolyama a múlt héten 75 százalékot zuhant azután, hogy a bankcsődtől tartó betétesek a bank bejelentése szerint százmilliárd dollár (~34 ezermilliárd forint) betétet vettek ki a számláikról. (Via BBC)