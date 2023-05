Egy macska mentette meg a gazdagok és kiváltságosok unalomba fulladt jelmezbálját

Megint megtartották Met-gálát, vagyis a New York-i Metropolitan Museum of Art éves divatkiállításának megnyitóját, ahol a nagyon gazdagok és lehetetlenül kiváltságosok ilyenkor megmutathatják, mennyire fantáziátlanok tudnak lenni. A téma idén a 2019-ben meghalt Karl Lagerfeld volt, ennek megfelelően a többség fekete-fehér ruhában untatott mindenkit.

Még Jeremy Pope színész is, aki azt hitte, nagyot fog dobni az oldalán a tervező Olivier Rousteinggel és az általa tervezett köpennyel, rajta Lagerfeld arcával.

photo_camera Fotó: MIKE COPPOLA/Getty Images via AFP

Hát, senkit nem érdekelt, mert közben ez történt:

photo_camera Fotó: MIKE COPPOLA/Getty Images via AFP

Mármint:

photo_camera Fotó: MIKE COPPOLA/Getty Images via AFP

A Lagerfeld macskájának, vagyis Choupette-nek öltözött Jared Leto ezzel legalább öt perc erejéig elérte, hogy történjen VALAMI ezen a felesleges eseményen.

photo_camera Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP

Hasonló koncepcióval érkezett a tényleg évről évre feleslegesebb és unalmasabb divateseményre a rapper Doja Cat is, de Leto után már kevésbé ütött, hogy elmacskásította az arcát.

photo_camera Fotó: THEO WARGO/Getty Images via AFP

Ennyire:

photo_camera Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Ezen kívül csak annyi történt a vörös szőnyegen, hogy Janelle Monae először így csinált:

photo_camera Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Aztán meg így:

photo_camera Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Lil Nas X pedig így:

photo_camera Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Illetve ketten is úgy gondolták, hogy ez az esemény a legjobb alkalom arra, hogy bejelentsék, még tovább népesítik az amúgy is népes bolygót: a modell Karlie Kloss és Serena Williams is itt mutatta meg, hogy amúgy mind a ketten terhesek.