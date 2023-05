Orbán: Brüsszel egy progresszív kutatólabor, ahol a nyugatot támadó vírust fejlesztik

Biológiai fegyverrel van dolgunk, vírustámadást indítottak ellenünk

- mondta Orbán Viktor a CPAC Hungary konferencián. A nemzetközi jobboldali találkozón tartott nyitóbeszédét arra fűzte fel, hogy a baloldal a migrációval, a genderrel és a woke-kal vírustámadást indított, amivel a nemzeteket akarják lerombolni.

Beszédében üdvözölte Budapesten a szabad világ védelmezőit - számára ez többek között Andrej Babis volt cseh és Janez Jansa volt szlovén miniszterelnököt, Václav Klaus volt cseh elnököt, illetve Irakli Garibashvili grúz miniszterelnököt jelenti. A CPAC-re üzenetet küld Tucker Carlson is.

Orbán szerint Magyarország egy inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kikísérletezik. Itt nemcsak beszéltek a liberálisok legyőzéséről, hanem meg is valósították azt, mondta. Orbán szerint 2015-ig senkit sem érdekel a világban, mit csinál a magyar kormány. „A magyar kísérlet világhírnevét Soros Györgynek köszönhetjük.”

„Ha Soros György nem támadja meg Magyarországot, nem hirdeti meg a programját, hogy illegális bevándorlók millióit akarja Európába telepíteni”, akkor Orbán szerint ő maga nem lenne ma világhírű. Arra ugyanakkor a miniszterelnök szerint rá kellett jönnie, hogy nem elég a fizikai önvédelmi harc (vagyis a határkerítés megépítése), „csak akkor tudjuk megvédeni a hazánkat, ha a szellemi-ideológiai csatákat is megvívjuk”.

„Tetemre kellett hívnunk a Nyílt Társadalom Ideológiáját és Soros György egész birodalmát.” Itt következett a gondolatmenetnek az a része, hogy „biológiai fegyverrel van dolgunk, vírustámadást indítottak ellenünk, amit progresszív-liberális laboratóriumokban fejlesztettek ki”. A vírus pedig Orbán szerint a nyugat legsebezhetőbb pontját támadja: a nemzetet.

Elmondása szerint a nemzet a nyugat nagy találmánya, ez a legjobb keret az emberek együttélésére, ez adta a nyugat civilizációs versenyelőnyét.

Ezzel szemben viszont kitenyésztettek és szaporítanak egy vírust: a migráció, a gender és a woke ugyanannak a vírusnak a variánsai.

Szerint a woke és gender olyanok, mint régen a kommunizmus és a marxizmus volt, mesterségesen kisebbségekre szabdalják a társadalmat és viszályt szítanak. Orbán szerint ő annak köszönhetően, hogy élt a rendszerváltás előtt („26 évet töltöttem marxista elnyomás alatt”), felismeri ezt - „szagról is felismeri a marxistákat”.

Ennek a vírusnak a variánsa a progresszív külpolitika Orbán szerint: a színes forradalmak a szabadság jelszavával és a liberális emberjobbítás szándékával káoszt és zűrzavart okoznak.

A miniszterelnök szerint ha ma Donald Trump lenne az amerikai elnök, nem lenne orosz-ukrán háború, ezért azt mondta:

térjen vissza elnök úr, tegye naggyá Amerikát. Arra számít, hogy a következő hónapokban a nagy európai politikai csata arról fog szólni, hogy Brüsszel el akarja venni a nemzetek önálló külpolitikáját. Brüsszelt pedig progresszív kutatólabornak tartja, amiben továbbfejlesztik a nyugatot támadó vírust. Ez a vírus elzsibbasztja a nemzetek agyát és gyávává teszi őket.

Szerinte ugyanakkor már megkezdődött a reconquista (visszahódítás): a fontos jobboldali szövetségesek közé sorolta az olasz, a lengyel és az izraeli kormány is.

Jövőre pedig az EP-választáson le lehet csapolni a brüsszeli mocsarat, ehhez az kell, hogy mindenki a zászlajára tűzze: no migration, no gender, no war

A konferenciát a Bálnában tartják, ami előtt a napokban a NO WOKE ZONE felirat áll. Németh Szilárd képviselő meg is ragadta az alkalmat, hogy lefényképezkedjen előtte.