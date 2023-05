Tuti tipp, ha napelemre vágyik

Hosszútávú partnerséget ajánl az E.ON a napelemes rendszert választóknak

Zajlik az élet a háztartási méretű kiserőművek piacán: az elmúlt évben a rendkívüli kereslet mellett alkatrészellátási nehézségek is akadályozták a zöld energiára vágyók életét. Az E.ON hosszútávú partnerséget ajánl mindazoknak, akik fenntartható forrásból fedeznék energiaszükségletüket.

A napelempiac kiszámíthatatlansága korábban nem látott mértéket öltött, amit jóformán már csak azok tudnak átvészelni, akik több lábon állnak, és biztos háttérre támaszkodhatnak. A piacon lévő vállalkozásokat megrostálja a sok nehézség: az ellátási láncok akadozása nyomán előállt inverterhiány miatt a korábban szerződéssel lekötött kivitelezéseket nem, vagy csak lassan tudták végrehajtani, ez felduzzasztotta a várakozó ügyfelek számát. Az októbertől változó hálózatba történő betáplálás szabályrendszere újabb több tízezerrel növelte meg a napelemet telepíteni szándékozók számát.

A mostani turbulens időszakban ezért különösen fontos, hogy olyan társaság végezze el a telepítést, amely képes tartani hosszú távon is kötelezettségét. Az E.ON nemcsak a szakembergárdát, a színvonalas kivitelezést és a garanciát vállalja, hanem egyéb olyan termékkel rendelkezik, amellyel egy ház zöldenergiával történő ellátásától a különféle hűtés-fűtés megoldásokig terjedő igényét is biztosítani tudja.

Sok vállalkozó számára az is nehézséget jelent ebben a helyzetben, hogy a 100 százalékos támogatású projektek nagy részben utófinanszírozottak, tehát a vállalkozóknak előre kell biztosítaniuk az anyagi hátteret. Stabil pénzügyi hátterének köszönhetően az E.ON ilyen jellegű kivitelezéseket is vállal.

A versengő ajánlatokat ma különösen nehéz összehasonlítani. Ha egy vállalkozás viszonylag rövid időn belül tudja vállalni a telepítést, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy hosszútávon is számíthatunk majd rá a garanciális teljesítésben. Az E.ON-t az elmúlt években több mint 20 ezer ügyfél választotta, a magyar energiapiac megbízható és stabil szereplője, így a napelemekre vonatkozó 12 év, és azok teljesítményének 80%-ára vállalt 25 év garancia is érvényesíthető marad.

Az E.ON a SolarHome mellett további termékeket kínál, így Komfort Klímát, Komfort Hőszivattyút, sőt otthoni autótöltő rendszereket is, amelyekre egyidőben is megköthető az adott termékre vonatkozó szerződés. Digitális megoldásai révén pedig az otthoni energiahasználat menedzselése is egyszerű: az E.ON Home alkalmazással valós időben követhető a napelemek teljesítménye, vagy akár autónk töltését is vezérelhetjük segítségével.