A dráguló babatápszerek miatt sokan vizezett tehéntejet adnak a csecsemőknek

Jelentősen megdrágultak a babatápszerek az elmúlt időszakban, miután tavaly 55 százalékról 25 százalékra csökkentették a tb-támogatás arányát, több termék esetében pedig teljesen meg is szüntették, a napokban is emelkedtek az árak, számolt be az RTL Híradója.

Két hete még 4900 forint volt az a tápszer, amiért tegnap már 8700 forintot fizettem,

panaszkodott egy Facebook-csoportban egy anyuka. Az RTL-nek nyilatkozó gyerekorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy az orvosokat pénzlevonással büntetik, ha a gyermek féléves koráig egynél több fajta tápszert írnak fel. Tehát hiába kéri a szülő, hogy olcsóbbat ajánljon, az orvosnak nem éri meg. Póta György attól is tart, hogy

a legnehezebb helyzetben lévő családok vizezett tehéntejet adnak majd csecsemőjüknek, ami nem egészséges.

Az RTL hiába kereste az egészségügyi államtitkárságot azzal a kérdéssel, hogy tervezik-e felülvizsgálni a tápszerek támogatottságát, választ nem kaptak. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő azt közölte, minden tb-támogatott kategóriában van olyan tápszer, amelynek nem változott az ára.