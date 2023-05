Legalább hét ló pusztult el a Kentucky Derby miatt

Hét versenylónál már biztosan nem kell alkalmazni a május 22-én életbe lépő doppingszabályokat, mert a Kentucky Derby szombati futama előtt elpusztultak.

Közvetlenül a szombati verseny előtt két ló, Chloe's Dream és Freezing Point pusztult el Louisville-ben, az Egyesült Államok legnépszerűbb lóversenypályáján. A két állatot sérülés miatt kellett elaltatni. A héten Saffie Joseph trénert már azért függesztették fel, mert két lova odalett. Rajuk kívül a héten elpusztult Wild on Ice, Take Charge Briana és Code of Kings is. A törtétek miatt a Peta állatvédő csoport a pálya lezárását és szigorúbb biztonsági protokollokat követelt.

photo_camera Fotó: JEFF SCHEAR/Getty Images via AFP

Mivel a favoritnek számító Forte is kiesett a versenyből, így szombaton csak 18 ló indulhatott el, ami a legkisebb létszámű mezőnynek számít 2020 óta. (BBC/Guardian)