Megpróbált elrabolni egy autót, a bökkenő, hogy ült benne valaki

Beugrott egy pillanatra a boltba vásárolni egy férfi május 3-án este, a slusszkulcsot a kocsiban hagyta, munkatársnője a kocsiban maradt. Egyszer csak a nő mellé hirtelen beugrott egy idegen férfi, és megpróbált elhajtani a kocsival, amit a nő dulakodással megakadályozott.

A támadó végül gyalog menekült el a helyszínről, közben egy autót is megrongált. A rendőrök nem sokkal később megtalálták a férfit, egy szemtanú megmutatta, hogy hogy melyik ház udvarába ugrott be a támadó. Meg is találták a férfit, aki egy fenyőfa alatt bújt el, és annak törzsébe kapaszkodva próbálta megakadályozni a rendőri intézkedést.

A 39 éves H. Sándort rablás, garázdaság, valamint könnyű testi sértés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. (police.hu)