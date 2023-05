Az Interpol a nyilvánosság segítségét kéri 22 lezáratlan esetben

Az Interpol 22 lezáratlan ügy feltárása érdekében a nyilvánossághoz fordult szerdán. A nemzetközi rendőrségi szervezet 22 olyan nő azonosításához kér segítséget, akiknek holttestét több évtized leforgása alatt találták meg Németországban, Belgiumban és Hollandiában. A legrégebbi kihűlt eset olyan nőé, akinek a testét 1976-ban találták meg Hollandiában autópálya mellett, a legfrissebb pedig 2019-ben egy belgiumi parkban találté.

Az Interpol szerint tagállamainak rendőrségei a legtöbb ügyben azért nem tudták azonosítani az áldozatokat, mert nem az adott országból származnak. „Elképzelhető, hogy ezeket a testeket éppen a bűnügyi vizsgálat megnehezítése céljából helyezték el ott, ahol később megtalálták őket” - írják közleményükben.

A lyoni székhelyű szervezet honlapján és a közösségi médiában is közzétesz olyan adatokat az esetekről, amikhez eddig csak munkatársai férhettek hozzá a halottak azonosítására szolgáló „fekete jegyzékben”. Az áldozatokról nyilvánossá tesznek számítógéppel rekonstruált fantomképeket, a holttestek megtalálásának helyszínét és időpontját, és azt is megmutatják, mit viseltek és milyen személyes tárgyak voltak náluk. (via MTI)