Lefújták a német vasutasok 50 órás sztrájkját

Mégsem tartja meg a német vasúti dolgozók szakszervezete, az EVG a vasárnaptól keddig tervezett 50 órás sztrájkját, jelentette be a Deutsche Bahn. A cég szombaton sürgősségi keresetet nyújtott be a frankfurti bírósághoz, mert szerintük a tervezett munkabeszüntetés aránytalan és káros az ügyben nem érintettek számára. A vasúttársaság felhívta az utasok figyelmét arra, hogy a sztrájk tervezett időszakában - vasárnap és kedd között - még így is lehetnek fennakadások, mert a korábban törölt járatokat újra kell ütemezni.

