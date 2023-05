Új elnöke van a Mazsihisznek, beszédében leköszönő elődjét bírálta

Grósz Andor lett a Mazsihisz új elnöke, miután a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét tíz éve Heisler András vezette, a szervezet alapszabályába pedig még az ő javaslatára került be, hogy ugyanaz a személy legfeljebb csak két egymást követő ciklusban töltheti be az elnöke tisztségét.

Heisler mandátuma most lejárt, és ahogy a Népszava is írja, a vasárnapi szavazáson pedig ketten is indultak a posztért: Grósz Andor kecskeméti orvosprofesszor és Nógrádi Péter budapesti ügyvéd, nemzetközi jogász.

A lap szerint beszédükben mindketten azt mondták, hogy meg kell szüntetni a belső ellentéteket, feszültségeket, Grósz pedig név említése nélkül a leköszönő elnököt is bírálta, amikor arról beszélt, a Mazsihisz alapvető érdeke, hogy ne politikával, vagy öncélú „lájkvadászattal” foglalkozzon, hanem tíz év után végre ismét vallási szervezetként működjön.

„Nem lehet helyettes államtitkárokkal kedélyesen beszélni reggel, majd délután jól odamondani a kormánynak, végül este egy antiszemitával vacsorázni” – mondta Grósz, utalva arra az amerikai nagykövet által szervezett eseményre, ahol Heisler és Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok pártelnöke is részt vett.

Grósz a vasárnapi választáson végül 70 szavazatot, Nógrádi Péter pedig csak 35-öt kapott.

photo_camera Grósz Andor Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Grósz 2005-2007 között a MH Kecskeméti Repülőkórház Főigazgatója volt, majd 2007-2013-ig a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ katonai főigazgató helyettesem 2010-2011-ig pedig megbízott főigazgatója, majd 2013-ig a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke. 1990 óta a Kecskeméti Zsidó Hitközség elnöke, 2015-től a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány kuratóriumának elnöke.