„Ez most békét teremtett a nemzeti oldalon”

Budaházy György április végén szabadult a váci börtönből, miután Novák Katalin aláírta, Varga Judit pedig ellenjegyezte a kegyelmi kérvényét. A 2007–08 közötti, az akkori kormánypártok irodái és politikusai elleni támadások miatt elítélt Budaházy hátralévő bő kétévnyi börtönbüntetését felfüggesztették.

A köztársasági elnök a pápalátogatásra, illetve az ügy igazságtalan elhúzódására hivatkozott. A kegyelem híre általános felzúdulást váltott ki a baloldalon, és sokan azóta is azt találgatják, milyen egyéb megfontolások lehettek a döntés hátterében.

Budaházy Györggyel elsősorban erről, valamint a céljairól, a Mi Hazánkról és a szabadulásával előállt helyzetről beszélgettünk.

Megkérdeztük, tervez-e politikai tőkét kovácsolni abból, hogy a börtönből mitikus, szinte népmesei hősként jött ki, és a jobb szélen komoly nimbusza lett.

Kiderült, hogy vannak nézetkülönbségei a Mi Hazánkkal. Nem támogatja a halálbüntetést, és szerinte az elvhű dolog az lenne, ha a párt nem indulna az EP-választáson.

De ami a legfontosabb: kevésbé lenne kritikus a Fidesszel szemben.

Mik most a tervei?

Most veszem fel az elmúlt napokban az életem fonalait. Sokszor kell interjúra is mennem, és hát az sem megy gyorsan, hogy a dolgokat összeszedjem. Családi dolgok, ház körüliek, munka és hasonlók. A közéletből nem akarok kikopni, nem akarok kiszállni, visszavonulni. De hogy mit fogok csinálni ezután, arról nem tudok biztosat mondani. Most örülök.

El van tiltva a közügyektől, és amikor kijött, említette, hogy gondolkodik rajta, ezzel mit lehet kezdeni. Vannak az interjúknál konkrétabb közéleti vagy politikai ambíciói?

Konkrétan most nincs semmi. De ha lenne, tegyük fel, akkor ez akadály lenne, mert még vagy öt évig nem vagyok választható, nem lehet rám szavazni.

Jól értem, hogy nemcsak választani szeretne, de azt is szeretné, hogy választható legyen?

Akár. Nem biztos, csak lehet. Bizonyos körökben lenne értelme, de most hirtelen nincsenek ilyen ambícióim.

Mit üzen azoknak, akik azt gondolják, hogy nem lett volna szabad kegyelmet adni önnek?

Hat évet egyben leülni nem rosszabb, mint ahogy ezt a három és fél évet, meg a két és fél év házi őrizetet, meg a két év lakhelyelhagyási tilalmat négy részben, egymás után ciklikusan végigcsináltam. A családi életet tizenvalahányszor dúlta ez szét, ez felért egy hatéves, egyben leült büntetéssel. Tehát mindenki nyugodjon meg.

Változtatott valamit a viselkedésén, hogy csak felfüggesztették a büntetését, és ha valamiért elítélik, le kell ülnie a maradékot?

Ha innentől kezdve öt év alatt valamit elkövetek, amiért majd valamikor jogerősen letöltendő börtönbüntetésre ítélnek, akkor aktivizálódik a maradék börtönbüntetésem. Én eddig se követtem el semmi ilyet, az ellenem indított, én már nem is tudom, hány eljárás 90 százalékát eleve megnyertem. Volt, amikor el voltam ítélve, aztán felmentettek, aztán megint elítéltek, aztán végül kiverekedtem magam. Úgyhogy ilyen szempontból meg lehet nyugodni, nem követtem el súlyos dolgokat, és nem is fogok. De ez nyilván egy nyomás, hogy az ember óvatosabb legyen. Meg hát azért annyit szívtam, hogy kicsit meg is változtam. Nem lehet úgy kijönni, ahogy bementél, ha évekig bent voltál. Egy-két hónapot még lehet nagy levegővel, vagányságból végigcsinálni, de éveket nem.

Megszelídült?

Egy normális ember, aki nem visszaeső bűnöző, azt mondja, hogy nem akar már ilyen utat. Más lesz a világnézete.

Miben?

Apróságokban. Egy műanyag tejfölös doboznak ott értéke van. Az ágy lábára tesszük, vizet öntünk bele, és a poloska nem tud felmászni. Egy narancslés dobozt, amit otthon kidobunk, az ember szétvágja, kinyitja, és van egy kis tálcája, nem lesz morzsás az asztal. Ilyen hülyeségek. Ez megváltoztatja az ember szemléletét általánosságban is. Szerintem normális ember a kockázatát se akarja vállalni, hogy visszakerüljön. Nem kívánom senkinek, talán csak a Gyurcsánynak, ő benézhetne.

Van olyasmi, közéleti vagy utcai tevékenység, amibe régebben komolyabb mérlegelés nélkül belevágott, most meg kétszer is meggondolná?

Semmit sem bántam meg, amit az életemben tettem. A baloldali médiában a szabadulás óta visszaköszön, hogy kiemelik ezt az egészet a kontextusából. Volt egy terrorista állam az én értelmezésem szerint, és terrorállammal szemben terrorcselekményt nem is lehet elkövetni. Mármint fogalmilag, nem jogilag. A 2006-os brutális állami terrornak nem lett azonnali következménye. És egy csomó ember, látva, hogy azt meg lehet csinálni, hogy azokat viszik a bíróságra, akiket agyonvertek vagy meglőttek az utcán, hogy a kórházból hurcolják el az embereket, úgy gondolta, jó, ha ez így működik, hogy ha az állam így átlépte a jog határát, akkor mi is átlépjük, és akkor repült a molotov mondjuk az MSZP-irodára. Ami persze nyilván nem demokratikus megoldás.

Ha ilyen jól érti, mik voltak a motivációik, biztos gondolkozott azon is, hogy kik a Magyarok Nyilai. Van tippje?

Szerintem több ilyen, egymástól független személy is lehetett.

Nem várom, hogy neveket mondjon, de van konkrét személy, akire gyanakszik? Mégiscsak egy nem túl széles kör merül fel, akiket többnyire ismer.

Beszéljünk pár mondatot a Csintalan-ügyről. Csintalan Sándor bántalmazása volt a bíróság szemében a legsúlytalanabb vádpont. Volt, akit csak ebben marasztaltak el, és összesen másfél évet kapott felfüggesztve. Csintalan megveréséről volt egy 2008-as vallomás teljesen más elkövetőkre. A rendőrség azokat is kihallgatta, de valahogy nem sikerült rájuk bizonyítani. Ez a tanú eljött a mi tárgyalásunkra, és megerősítette, hogy ő továbbra is azt gondolja, hogy szerinte azok voltak, nem mi. Most nem tudom, hogy azok voltak-e, nem akarok neveket mondani, mert ahhoz nincs jogom, csak azt, hogy ennyire volt ez biztos.

Ha járókelőként véletlenül arra jár, amikor verik Csintalant, mit csinált volna?

Nem lehettem ott, mert lakhelyelhagyási tilalom alatt álltam.

Általában értem, hogy mit gondol az utcai erőszakról.

Biztos beavatkozom. Egyszer Novák Elődöt is meg akarták verni egy tüntetés közepén...

De Novák Előd politikailag közel áll önhöz. Ha mondjuk Gyurcsány Ferencet akarnák megverni, mit csinálna?

Hát azt nem tudom száz százalékra megmondani. Ő akkora gazember, és nem lett megbüntetve a gazemberségekért, amiket elkövetett.

A verés jó büntetés lenne neki?

Az a jó büntetés, ha bíróság elé állítják állami terrorizmusért, őt is, meg Gergényit, meg az összes felelőst. Mentem egyszer haza huszonéves koromban, és egy srácot hárman próbáltak megverni a Körtéren. Odaálltam mellé, hogy legyünk ketten. Az lett a vége, hogy kaptam én is, adtam én is, de végül fel tudtunk szállni a buszra.

Szóval végszükség esetén Csintalan azért számíthatna önre?

Ismerve az ügy részleteit, annyira azért nem verték meg. A fejsérülés nagyon vérzik, sok az ér, látványos, de két orvos is nyolc napon belül gyógyulónak minősítette, aztán a rendőrség kerített egy harmadikat, aki a kék foltjaira két hetet mondott. Akiket az antifák most megvertek, na azok tényleg agyon voltak verve. De amúgy semmilyen bizonyíték nem volt rá, hogy az én felbujtásomra az én társaságom verte volna meg Csintalant, mégis ránk varrták, mert könnyű volt ránk fogni.

Mindig azt mondja, hogy bizonyítékok nélkül, sőt, a bűnösségüket cáfoló bizonyítékok ellenére ítélték el önöket. Politikai elítéltnek tartja magát?

Mindenképpen, mert ezek politikai ügyek, ha én voltam, ha nem én voltam. Ez egyébként fontos kérdés, mert mióta kiszabadultam, köztörvényes bűnözőnek is neveztek már egyesek. Tisztázzunk valamit: a vádiratból is látszik, hogy ezek vegytisztán politikailag motivált cselekmények voltak. Ha ezek nem tartoznak a „nem köztörvényes” kategóriába, akkor mi tartozik oda? Akkor mi marad? Ha elkövettem volna ezeket a cselekményeket, akkor se lehetne köztörvényes bűnözőnek nevezni.

Úgy értem, felmerül-e önben, hogy politikai akarat állt az ítélete hátterében.

Ezek a cselekmények az akkori rezsim számára nyilván kellemetlenek voltak, a rendőrség pedig szörnyen motivált volt, hogy produkáljon valamit. Amint minket letartóztattak, volt egy nagy sajtótájékoztató, ahol osztogatták a kitüntetést meg a lóvét a rendőröknek. Annyira motiváltak voltak, hogy még egy hamis videót is bemutattak, hogy itt robbantanak a terroristák.

De amikor az ítéletek születtek, már rég az Orbán-kormány volt hatalmon.

Ez igaz. De az ügyészség úgy működik, hogy átmenti magát a rendszereken. Túlélő, állam az államban. Gondolom, a Fideszt is meggyőzték, hogy ezek veszélyes ügyek. Benkő György (a Hunnia-per koronatanúja – M. G.) folyton azt sulykolta a tévében, hogy a Fideszt is meg akartuk támadni. Lehet, hogy ezt komolyan vették. Ezeket az ügyeket úgy kezdték nyomozni, mint piti rongálásokat, közveszélyokozásokat, amik tulajdonképpen voltak. A felük még a szabálysértési értékhatárt sem érte el, vagyis formailag sem lehetett terrorcselekmény. Amikor az MSZP 2008 februárjában követelni kezdte, hogy terrorcselekményként vizsgálják a képviselőik ingatlanjainak megtámadását, hogy meggyulladt a lábtörlő és megperzselődött a bokor – amit persze nyilván nem volt helyes elkövetni –, onnantól az terrorizmusként futott. És onnan az igazságszolgáltatás már nem tudott könnyen visszafordulni. Azt gondolom, a Fidesznek eleinte ez az ügy nem volt annyira szívügye, sem az, hogy menjen, sem az, hogy megszűnjön. Most jött el az ideje, talán már kellemetlenebb volt, főleg az új ítélet.

Sajnálja, hogy kegyelemmel tudott csak szabadulni?

Sajnálom, hogy nem lehetett az igazságomat kiverekedni, de rosszabb lett volna, ha még nem tudom, hány évig börtönben vagyok. Akkor már mindegy, maradjon így.

Orbán Viktornak is hálás a kegyelemért?

A köztársaság elnöki kegyelmet ellen kellett jegyeznie a igazságügyi miniszternek. Végül is ő mondja ki az áment, ezért ezt a kormánytól elvonatkoztatni nem lehet. Egy ilyen, viszonylag nagy vihart kavaró politikai ügybe pedig nyilvánvaló, hogy minden fontos döntéshozónak volt beleszólása.

Szóval hálás Orbánnak?

Hát igen, a kormánynak, elsősorban miniszter asszonynak, de talán nem mondok el nagy műhelytitkot, hogy valószínűleg a döntése nem állt szemben Orbán Viktor akaratával.

Önnek komoly mítosza van a jobboldalon, és a forradalmár-szabadságharcos karakter most népmesehősi dimenziót is kapott azzal, hogy börtönben volt...

Igen, de nem én teremtettem ezt a mítoszt, hanem azok, akik velem ezt csinálták, akik meghurcoltak. Kommunikáltam is kifelé a börtönből, hogy lehet ezt folytatni velem, de most már minden egyes nappal az én nimbuszomat erősítik.

Lehetségesnek tartja, hogy ez közrejátszott a kiengedésében? Hogy mivel a Mi Hazánk lassan, de folyamatosan erősödik, azzal kalkuláltak, hogy talán majd ön a mitikus kérlelhetetlenségével alkalmas lehet arra, hogy megbontsa a párt egységét?

Az országot az Orbán-kormány elég pragmatikusan vezeti, ami szerintem jó, egy országot így kell irányítani. És Orbán a mi ügyünket is így kezelte, az ország érdekei felől nézve. Gondolom, egy ideig úgy érezte, a kegyelem többet vinne, mint hozna, most meg úgy, hogy többet hoz, mint visz. Az biztos, hogy a radikális pártot erősítette volna a mérsékelttel szemben, ha folytatódik a meghurcolásom. A 2022-es választáskor Toroczkai önerőből felverekedte magát a parlamenti küszöb környékére, de hogy a pár tizedszázalékban mennyi volt az, hogy minket így elmarasztaltak, amire sokan felháborodtak, és dühből a Fidesz helyett a Mi Hazánkra szavaztak, azt nem tudom. El tudom képzelni, hogy a kemény tavalyi ítéletnél szempont volt, hogy a labilis körzetekben gyengítsék a Fideszt, és így a baloldali jelöltnek az esélye nőjön.

Amikor tavaly márciusban 17 év fegyházat kapott, az ezek szerint a baloldal mesterkedése volt?

Lehetett benne ilyen logika, el tudom képzelni, hogy volt ilyen szándék az ítéletben. Sokkal jobb eredményre számított a baloldal. Én sem gondoltam, hogy ilyen lavinaszerű győzelmet arat a Fidesz.

Az előbb arra gondoltam, hogy a Mi Hazánk a választás óta is sokat erősödött, most a Fidesznek már érdekében állhat megosztani, és talán azért engedték ki, mert önnek a jobb szélen elég nagy a hitele, hogy elkezdhesse feszegetni az öltönyös pártelit pozícióit.

Igen, talán ez is indokolhatta, hogy gesztust tegyenek. De szerintem nem ez a fő ok. Már a Fidesz bázisán belül is elegük lett az embereknek abból, ami velem, velünk történik. És én a jobboldalt nem így, pártokra megosztva látom. Sosem voltam igazából pártember, nem is voltam motivált, hogy megosszam a szavazókat, a pártokat. A jobboldali szavazótáborban vannak radikálisabb, a vérmérsékletükből fakadóan vehemensebb emberek, meg közepesen vehemensek, meg egészen szerények, akik finoman szeretnek fogalmazni. De ezeknek az embereknek ugyanaz fáj, ugyanannak örülnek, ugyanaz a világnézetük, hasonlóan ítélik meg a jelentősebb kérdéseket. Ezért a fideszes szavazóbázisban is rosszul vette ki magát a mi esetünk, ők is úgy érezték, hogy igazságtalanság, hogy a Gyurcsány-rezsim bűneiért nincs büntetés, a töredékükért meg ekkora. Prominens emberek kezdtek megszólalni, akiket már meghallottak, és akiknek ugyanúgy hálás vagyok.

Kiket tart ilyen prominens megszólalóknak?

Például Böjte atyát, aki inkább a végén volt. Vagy itt a Schiffer Andris, akit abszolút nem lehet nemzeti radikálisnak mondani, és elég régóta meg mer szólalni az ügyünkben, ami nagyon sokat ért. És hát nyilván az elejétől Morvai Krisztina, Gaudi-Nagy Tamás vagy ifj. Hegedűs Loránt. De ez nem lett volna elég, kellett ez a sok mindenki, mint például Szikora Róbert is, ő egy mérsékelt keresztény ember. De mondhatnám Wittner Máriát, Lovas Istvánt, Tőkés Lászlót, Csókay Andrást, Kondor Katalint, Fábry Sándort és még tényleg nagyon sok mindenkit.

Van ennek egy olyan olvasata, hogy a Fidesz elszívja a szélsőjobbtól a levegőt, amikor az ott jól rezonáló ügyeket felkarolja. Most épp az ön kegyelmi ügyét vagy két éve a homofóbiát, amikor Dúró Dóra ledarálta a Meseország mindenkié mesekönyvet.

Gondolom, ez politikai taktika. Gyurcsány Ferenc mit csinál? Mint a porszívó szívja el a levegőt az egész baloldalon. A pártok között mindig volt ilyen mozgás. A Mi Hazánk szerintem ettől a kegyelemtől még nem fog meggyengülni, de ez most békét teremtett a nemzeti oldalon. Nyilván a baloldalnak is lennének feszültségforrásai, amiket, ha ők lennének hatalmon, ők is megoldanának.

Van olyan politikai kérdés, amiben nézetkülönbsége van a Mi Hazánkkal?

Én például nem erőltetném a halálbüntetés visszaállítását. Megéltem a gyakorlati oldalát, és mondtam is Lacinak, hogy az elsők között leszünk, akik Szibériában kötnek ki, ha itt hatalomváltás lesz. Nincs wellnessbörtön, nem kell azt a halálba szigorítani, épp az ellenkező irányba kéne változtatni. Ott van például az előzetes letartóztatás intézménye. Abban sok liberális jogvédővel is egy platformra tudnék kerülni, mert olyan szinten működik visszaélésszerűen, hogy az őrület. Felháborítónak tartom például, hogy amikor végre láthattam a hároméves kislányomat, meg sem mert mozdulni, mert mögöttem álltak a maszkos, géppisztolyos terrorelhárítók, és úgy kellett valahogy az összebilincselt kezeimet átemelni a fején, hogy megölelhessem. Az egész csak a megtörésről szól, egyértelműen. A letöltőházak már általában jobbak. Például Vác, ahonnan szabadultam, viszonylag normális hely, de ott kicsit túlzásba vitték a spórolást a fűtéssel. Úgy cserélték le a meleg ruházatot a nyárira, hogy éjszaka még szinte mínusz volt, de már nem fűtöttek. Nem került volna pénzbe rajtunk hagyni.

Van még olyan politikai kérdés, amiben eltér a véleménye a Mi Hazánkétól?

Nézze, ők is politikai párt. Az az érdekük, hogy markánsan elkülönüljenek, főleg a konkurrens jobboldali párttól, a Fidesztől.

Annyira azért nem különülnek el, nagyon szőrmentén bírálják csak a kormányt.

Szerintem meg túlságosan is kritikusan állnak bele olyan dolgokba is, amikbe nem kéne. Ők nem merik annyira elismerni a kormány tevékenységét, mint amennyire én elismerem.

Nem gondoltam volna, hogy ön Toroczkaiéknál engedékenyebb a kormánnyal. Végül is melyiket érzi magához közelebb, a Mi Hazánkot vagy a Fideszt?

A habitusunk meg a világnézetünk alapján nyilván én oda tartozom, ahhoz a politikai körhöz, szubkultúrához, a Toroczkai Laci régi bajtársam. De a Fidesz rengeteget jött felénk. Én nem a radikálisokért harcoltam, hanem a hazafias oldalért, a magyarokért. 2002-ben a hídblokád a Fidesz érdekében is volt. Azt akartam, hogy a jobboldal maradjon hatalmon.

Az EP-választásról mit gondol, indulnia kell rajta a Mi Hazánknak, vagy nem?

Már az elején is mondtam Lacinak, amikor 2019-ben indult a választáson, hogy hát EU-ellenesek vagyunk. Én 2003-ban arra szavaztam, hogy ne csatlakozzunk, sőt, kampányoltam a NEM mellett. Szerintem be is jött, az EU nem jó dolog, sőt még rosszabb, mint amit akkor gondoltam. Azt, hogy mindig jobb a szabadság, mint valamilyen kötöttség. Hogy maradjunk semlegesek, és majd olyan szövetségeket kötünk, amilyet akarunk.

Orbán Viktor mintha most pont ezt a politikát folytatná.

Igen, részben kényszerből is, mert nem tud az EU-val szót érteni az ország érdekeiről. De egy párt nyilván nem teheti meg a jelen struktúrában, hogy nem indul egy választáson, muszáj virítani a társadalom felé, hogy tessék, megint léptünk egyet előre. Nem vagyok annyira vitában a Mi Hazánkkal, hogy ezen összevesszünk, de elvi alapon szerintem azt lenne menő mondani, hogy nem akarunk EU-t, ezért beülni se akarunk, és nem is indulunk.

Elképzelhetőnek tartja, hogy ha letelik a közügyektől való eltiltása, induljon valamilyen választott politikai tisztségért?

Igen, a jövőben elképzelhetőnek tartom, de nem állítom, hogy biztos így lesz. Igazából én nem vagyok olyan, aki betagozódik egy frakcióba, és ott betartja a fegyelmet. Ha én valamit nem akarok megszavazni, nem szavazom meg, mindegy, ki mit mond erről.

Tud mondani olyan esetet, amikor kiszavazott volna a Mi Hazánk frakciójából?

Igen, az Ukrajnával kapcsolatos békepárti javaslatra nem lett volna szabad nemet mondani.

Hogyan szavazott volna?

Mivel Ukrajna területi egysége egy nemzeti radikálisnak fabatkát sem ér, hisz a mi területi egységünket kell visszaszerezni, amit több mint száz éve vettek el, én ilyet biztos nem szavazok meg. De hülyeség volt mindent kidobni és nemet mondani, mert az állásfoglalásban egy csomó értékes dolog volt. Ez tipikusan olyan dolog volt, ahol tartózkodni kellett volna.

Kinek a győzelmét szeretné látni Ukrajnában?

Annak szurkolok, hogy vége legyen. Ennyi fiatal fehér ember, akikből úgyis fogyás van Európában... Nehogy rasszizmussal vádoljanak meg, de én mint fehér ember, vagy ön, csak aggódunk, hogy ez az emberfajta ki fog pusztulni a Földről. És akkor százezer számra halnak halomra potenciális családalapítás előtt álló fiatal férfiak. Elismerem, hogy a háború indítása a nemzetközi jog szerint agressziónak minősül. De nem lehet elvonatkoztatni ezt a dolgot attól, hogy Ukrajna sokat tett azért, hogy ezt kiprovokálja. Azt nem ismerem el, hogy az oroszok ezt a háborút valamiféle Kelet-Európa felé irányuló hatalmi terjeszkedés céljából indították, ez hülyeség. Nem indították volna el, ha nagyhatalmi szempontból nem érezték volna azt, hogy nincs más választásuk. Persze Ukrajnát is megértem, mert ki a franc akarja, hogy mindig az oroszok dirigáljanak. El tudom képzelni, hogy az ukrán hazafiak torkig voltak az oroszokkal. De Oroszország nagyhatalom, és sajnos nagyobb a szava, mint egy kisebb országé. Az oroszok nyilván nem fogják engedni, hogy Ukrajna NATO-tag legyen.

Akkor 56-ban is igazuk, volt az oroszoknak, hogy leverték a magyar forradalmat, mert nagyhatalmi szempontból nem volt más választásuk?

Nem volt igazuk, mert nem voltunk hülyék, hogy a forradalmunknak az legyen a célja, hogy az amerikaiak szövetségesei legyünk. Semlegesek akartunk lenni. Az ukránok fejjel mentek a falnak, de nyilván nem ők mozgatták itt a szálakat, hanem az amerikaiak, akik felbujtották őket.

Említette a 2002-es hídfoglalást. Önt akkor ismerte meg a szélesebb közvélemény, mert így tiltakoztak a szavazólapok megsemmisítése ellen, miután önök szerint a baloldal csalással nyert a választáson, a MIÉP pedig épp nem jutott be a parlamentbe...

Ma is azt gondolom, hogy ez akkor tizedszázalékokon múlt. 6-8 százalékokat szerintem nem lehet csalni, de ennyit el lehetett. A hídlezárás meg csak az utolsó dolog volt, mindennel próbálkoztunk előtte, de a balliberális hatalmat nem lehetett meghatni.

A választás idején még a Fidesz kezében volt a hatalom, ők uralták a választási intézményeket.

Nem volt még ekkora apparátusa a Fidesznek, azóta sokat fejlődött.

Pont erre akartam kilyukadni az egésszel. Az sosem bántotta az igazságérzetét, hogy 2010 óta a Fidesz mind a három választás előtt egyoldalúan úgy változtatott jelentősen a választási szabályokon, hogy az neki kedvezzen, és csekélyebb többséggel is minél nagyobb előnyhöz, minél több mandátumhoz jusson?

Ezt megtette volna a baloldali kormány is.

De a Fidesz tette meg.

Ez igaz. Szerintem a kétfordulós rendszer igazságosabb volt. A kisebb pártok így bedarálódnak. De a Fidesz 2010-ben is kétharmaddal nyert.

Megint az igazságkereső, forradalmár énjét próbálom piszkálni: azt mennyire érzi tisztességesnek, hogy a Fidesz lényegében korlátlanul használja a kampányokban az állami erőforrásokat, a közpénzt, a kormányhirdetések nyíltan a Fidesz mellett kampányolnak, és egy óriási propagandagépezetet működtetnek?

Bírom, hogy a baloldalon mindenki azon siránkozik, hogy a Fidesznek mekkora médiája lett. Én emlékszem arra, amikor a jobboldalnak Magyarországon egyetlen napilapja volt, a Pesti Hírlap, és kész. Vagy volt a Csurka Pista bácsinak a Magyar Fórum hetilapja, amit csak szűk körben tudott terjeszteni. Mégsem siránkozott senki, hogy a jobboldal milyen szerencsétlen. Totális hatalom volt a baloldal kezében, és pont ez bizonyítja, hogy milyen elképesztően tehetségtelenek, hogy azzal a totális hatalommal, ami mondjuk még a Horn-kormány alatt megvolt, 72 százalékos választási győzelem után, minden gazdasági hatalommal és médiával a kezükben mégis annyira rosszul vezették az országot, hogy legyőzte őket a Fidesz.

Tehát az egész pályás letámadás, a közintézmények és a média leuralása a tehetséges és jó kormányzás?

Kétségtelen, hogy most más a helyzet, a jobboldalnak is komoly médiafelületei vannak. De közel sincs a baloldalnak olyan kevés, mint akkor a jobboldalnak. Ott a legizmosabb tévécsatorna, az RTL, ami kőkemény balos tévé, ilyen erős médiája a jobboldalnak akkor nem volt. Igaz, most ott van a TV2, a királyi tévé, a Hír TV, de nem igaz, hogy nincs a baloldalnak megszólalási lehetősége. Az interneten meg pláne nem igaz, ott hagyományosan a baloldal az erősebb, mert egyszerűen több köztük a számítógépes ember. Az internet világát létrehozó emberek között több a liberális gondolkodású, és ezért ott erősebbek, a jobboldal le van maradva.

Ha jól értem, nem zavarja, hogy a Fidesz mindig a saját előnyére módosította a szabályokat. Tudna a Fidesz olyasmit elkövetni, ami miatt megint felmenne az Erzsébet hídra?

Az összes törvénymódosítás mögött valamennyire mindig hatalmi érdek áll, ezt nem érzem egyedi dolognak. Nekem inkább a pártokráciával van és volt mindig gondom. Hogy aki megnyeri a választást, az mindent visz, az Országgyűlés nem felügyeli a kormányt. A régi Magyarországon jobban megoszlott a hatalom, ott voltak a vármegyék, a szabad királyi városok, az egyházak küldöttei.

Úgy érzi, a kéttáblás rendi országgyűlések demokratikusabbak voltak a mainál?

Nem mondom, hogy ott nem lehetett összefonódás, de azért jobban elkülönült a törvényalkotás a konkrét kormányhatalomtól, adott esetben a királytól. Ez az Országgyűlés nem tudja olyan jól ellenőrizni a hatalmat, bárkié is a többség. Nem elég önállóak a parlamenti képviselők. Jobban örülnék, ha a komolyabb társadalmi csoportoknak is lennének képviselőik.

Melyeknek?

A hivatásrendeknek. Vagy mondjuk az Autóklubnak miért nincs képviselete az Országgyűlésben? Annyi embert tömörít egy téma mentén. Vannak dolgok, amikbe beleszólhatnának.

Nem kéne akkor a biciklistáknak is képviselet?

De, nekik is.

Amikor a gimnazisták tüntetnek a Karmelitánál és lebontják a kordont, megmozdul önben valami?

Kicsit tájékozatlan vagyok ebben, a börtönből elég keveset láttam ebből, annyira elárasztanak a saját dolgaim, a saját ügyem, alig tudom magam utolérni. De persze, az utcai ellenállósdi mindig belefér a demokráciába. Nem tudom, hogy most ez helyes-e vagy nem helyes, de a fiatalok számára mindig jobb bulizni, mint iskolában lenni.

Bulizni, ahol aztán lefújják az embert könnygázzal.

Minket is lefújtak, ez hozzá tartozik. És ezt a rendőrséget nem lehet összehasonlítani a 2002 és 2010 közötti atrocitásokat elkövető rendőrökkel. Most kulturáltabban kezelik a helyzeteket, de van egy pont, amikor odafújnak. Az mondjuk baj volt anno, amikor olyan közelről lefújtak, hogy nem is a porlasztott folyadék gőze ért el, hanem cseppek estek a számba, az durva volt.

Pont ugyanez történt most egy 17 éves sráccal.

Van benne igazság, nyilván. Azt, hogy egyszer most már rendezzék a pedagógusok ügyét is, nem ellenzem. Azt viszont gyakorló szülőként mondom, hogy tegyenek le cserébe valamit az asztalra. Ezért az új státusztörvényt helyeslem, aminek, ha jól tudom, az lesz a logikája, hogy ne az kapjon több fizetést, aki ott melegedik már 30 éve, hanem az számítson, hogy ki mit tesz le az asztalra, mit tesz bele az oktatásba. Kevés a jó tanár, a házi őrizetben az volt az egyetlen jó, hogy otthon fel tudtam készíteni a gyerekeinket a felvételikre matekból, mert a tanáraik erre nem voltak képesek. Szerintem a kormányzat meg akarja oldani a pedagógusok problémáit.

A fotós kollégánkat, Németh Dánielt nem regisztrálták a pápa Kossuth téri miséjére, mert a titkosszolgálatok szerint nemzetbiztonsági veszélyt jelent. Azért kerülhetett a titkosszolgálatok látókörébe, mert lefotózta a jachtokon nyaraló Szijjártó Pétert és Mészáros Lőrincet, meg Orbán Ráhelt és a férjét ilyen-olyan üzletemberekkel...

És ezen meg volt lepődve? Ha tudná, minket mikért tiltottak ki mindenhonnan arra hivatkozva, hogy nemzetbiztonsági veszélyt jelentünk.

Épp ezért kérdeztem.

Engem egy ilyen hír azért annyira nem vág földhöz.

De ő a munkáját végezte, és a Kossuth téren is azt akarta végezni.

Az a munkája, hogy a Szijjártót fotózza?

Persze, egy oligarcha jachtján, miközben Szijjártó azt a látszatot kelti, hogy épp dolgozik.

Nyaralás közben szerintem nem olyan jó politikusokat fotózni, bár tudom, hogy a paparazzizás menő. Viszont akkor el kell fogadni, hogy annak következményei vannak. De abban igaza lehet, hogy a pápalátogatásról nem kellett volna kitiltani. A Szijjártónál meg nem az az érdekes, hogy hol meg kinek a jachtján nyaral, hanem hogy jó külügyminiszter-e, vagy nem. És szerintem jó. A Martonyi például nem volt szimpatikus, de a Szijjártó az.