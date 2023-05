Harry herceg és Meghan Markle egy „majdnem katasztrofális” autósüldözésbe keveredett

A királyi családot otthagyó hercegi párt kedden, New Yorkban üldözték a paparazzók a BBC beszámolója szerint, miután Harry herceg, Meghan Markle és utóbbi anyja egy díjátadón vettek részt. A „majdnem katasztrofális” üldözés előtti díjátadón Meghan Markle a Woman of Vision díjat vette át, beszédében arra biztatta a nőket, hogy harcoljanak az egyenlőségért.

A Sky azt írja, szóvivőjük szerint „a könyörtelen, több mint két órán át tartó üldözés” során „többször is balesetközeli helyzetek” alakultak ki, amikben „más autósok, gyalogosok és két New York-i rendőr is érintett volt”.

photo_camera Harry herceg és Meghan Markle a díjátadó után, még az autósüldözés előtt Fotó: SELCUK ACAR/Anadolu Agency via AFP

Arról egyik lap sem írt, hogy az autósüldözésnek voltak-e sérültjei.