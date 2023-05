"Idegesnek tűntek" - mondta Harry hercegről és nejéről a New York-i taxis

Paparazzók követték New Yorkban Harry herceget és saját jogán világhírű színésznő nejét, Meghan hercegnőt. A történteket a hercegi pár képviselői "veszélyes üldözésként" állították be, bár a New York-i rendőrség szerint ennél azért sokkal kevésbé voltak drámaiak a történtek.

photo_camera Meghan hercegnő és férje, Harry herceg távozóban az Ms. Foundation for Woman 2023. május 16-i díjátadó gálájáról távozóban New Yorkban. A hercegi párt egész nap fotósok hada követte, egy ponton ők ezt veszélyes autós üldözésként élték meg, bár a rendőrség szerint ennél kevésbé voltak drámaiak a történtek. Fotó: SELCUK ACAR/Anadolu Agency via AFP

Akárhogy is, a hercegi pár akkora kattintáscsali, hogy a teljes brit sajtó kiemelten, több cikkben, minden részletre kiterjedőn kezdte feldolgozni a történteket, így eshetett meg, hogy a BBC még azt a New York-i taxist is megszólaltatta, akinek a kocsijába Meghanék beszálltak.

Suckcharn Singh, aki a való életben a Sonny nevet használja, szintén túlzásnak tartja a "fáradhatatlan üldözésről" tett hercegi nyilatkozatokat, a maga részéről nem tapasztalt ilyet. "A 67. utcán mentem, amikor a biztonsági őrük leintett. Mire észbe kaptam, Harry herceg és a neje már be is ugrottak a kocsiba. Beszorultunk egy kukásautó mögé, ekkor termettek ott a paparazzók, és kezdtek fényképezni" - mesélte.

Harryék épp készültek megadni úti céljukat, amikor a biztonsági őr közölte, hogy mégis inkább a rendőrségre mennek. "Idegesnek tűntek, úgy tűnt, mintha egész nap kergették volna őket, vagy mi. Elég idegesek voltak, de a biztonsági őr rajta volt az ügyön" - mondta Singh.

A hercegi pár sajtósai "majdhogynem katasztrofális autós üldözésről" írtak közleményükben. A másik oldalról az egyik paparazzó sofőrje is feszült pillanatokról beszélt, bár ő arra utalt, hogy nehéz volt rátapadni a hercegi pár autójára. A névtelenül nyilatkozó sofőr amúgy a hercegi párt fuvarozó sofőrt okolta azért, hogy manővereivel veszélyes helyzetet teremtett.

Egy amerikai képügynökség, a Backgrid USA, amelyik megkapta a paparazzók felvételeit, azt közölte, hogy vizsgálatot kezdtek azok keletkezésének körülményeiről, de az eddigi értesüléseik alapján "nem volt balesetveszélyes helyzet a történtek során". A képügynökség szerint "fontos megjegyeznünk, hogy ezeknek a fotósoknak szakmai kötelességük beszámolni a hírértékű eseményekről és a közérdeklődésre számot tartó személyiségekről, mint amilyen Harry herceg és Meghan Markle". (Via BBC)