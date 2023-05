Lehet, hogy egy al-Kaida-vezető helyett egy pásztort lőttek ki Szíriában

Már a Pentagonban sem biztosak abban, hogy egy al-Kaida-vezetőt öltek meg egy dróntámadásban Szíriában, egy szír család azt állítja, hogy egy ártatlan pásztor volt az áldozat.

Az 56 éves Lotfi Hassan Misto május 3-án halt meg, a családja állítása szerint egy amerikai drón okozta rakétatámadásban. Misto testvére és fia elmondása szerint a korábban kőművesként dolgozó férfi csendesen, szegénységben élt juhaival az észak-nyugati városban, ahol a támadás érte.

A hadműveletet az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága felügyelte, amely bizonyítékokra hivatkozva, de a támadás áldozatának megnevezése nélkül azt állította, hogy a dróncsapás az „al-Kaida magas rangú vezetőjét” célozta.

A Washington Postnak azonban két amerikai védelmi tisztviselő is azt nyilatkozta, hogy a Pentagonban is vita van arról, hogy pontosan kit is öltek meg. Egyikük úgy nyilatkozott, hogy a Pentagonban már nem biztosak abban, hogy egy al-Kaida-vezetőt ért a találat, többen azt gondolják, hogy nem az eredeti célpontot találták el, de hiszik, hogy a férfi az al-Kaida tagja volt.

Az amerikai hadsereg tisztviselői az elmúlt hetek során többször is megtagadták, hogy nyilvánosságra hozzák, ki volt az áldozat, de azt vizsgálják, hogy az akció során valóban megsérült-e civil állampolgár. (Washington Post)