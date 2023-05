„Senki se szeret titeket. Az anyátok is utál titeket. A gimiben is lúzerek voltatok” – üdvözölte bérbiciklijéről a maszkban vonuló amerikai nacionalistákat egy úr

Szombaton vonulást tartott Washingtonban egy nagyobb csoport nacionalista, akik khaki színű nadrágban, maszkban és zászlókkal masíroztak át egy parkon. Miután Joe Flood, egy helyi férfi észrevette, hogy az eseményen nincsenek ellentüntetők, úgy érezte, kötelességének érzi, hogy mondjon valamit. Úgyhogy fogott egy bérbiciklit, odatekert a vonuláshoz, majd megállt a maszkos tömeg előtt és elmondta amit gondol:

„Sziasztok, fasiszták! Senki sem szeret titeket. Az anyátok is utál titeket. A barátaitok is. A gimiben is lúzerek voltatok. Nagyon hanyagok vagytok, még a nadrágjaitok sem egyformák. Az oldalzsebes nadrág amúgyis kiment a divatból.” Majd az egyik maszkosnak, aki egy papírlapról olvasta fel a beszédét, azt üvöltötte: „Úgy nézel ki, mint Custer tábornok törvénytelen fia.”

A maszkos nacionalisták üdvözlésén az MSNBC riportere és az internet is jól szórakozott, a Twitteren már szinte szentté is avatták, miután olyanokat írtak róla, hogy a bérbringáról ordibáló férfi „egy nemzeti kincs”, és „egy egész nemzet lehet neki hálás”. (Washington Post)