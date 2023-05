Prigozsin állítja, hogy június 1-től nem lesznek a frontvonalban az alakulatai

photo_camera

A frontvonal Bahmut határában. Az orosz erők egy apró sáv kivételével már mindent ellenőrzésük alá vontak a város közigazgatási határain belül, de mint a térképen is látható, a közigazgatási határ túloldalán is épített környezet, lakóházak állnak. Ahogy az is látható, hogy az ukrán erők a várostól északra és délre is előrenyomultak, ezt kék színezés jelzi az Institute for the Study of War legfrissebb térképén.