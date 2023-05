Orbán Katarban beszélt arról, hogy Trumppal a veteránok klubját erősítik

A Katarban tartózkodó Orbán Viktor miniszterelnök volt az egyik felszólaló vendége a Qatar Economic Forum nevű rendezvénynek, ahol egyébként rajta kívül olyan vezetőket faggatnak a hivatalos program szerint, mint

a ghánai elnök, Nana Akufo-Addo,

az eddigi paraguayi elnök, Mario Abdo Benítez

Garibashvili grúz miniszterelnök, aki nemrég a CPAC Hungary egyik nyitóbeszédét mondta

Hasina bangladesi miniszterelnök



a ruandai elnök, Paul Kagame és

Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani katari kormányfő.

Többek között a magyar kormány ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontjáról, Magyarország és Katar kapcsolatáról, Orbán visszavonulásáról és Donald Trumpról volt szó, de semmi olyat nem mondott a magyar miniszterelnök, ami jelentősen eltért volna korábbi álláspontjáról.

Háború és béke

Ha szükség van a pénzre, akkor ne szankcionáljanak minket, üzente azzal kapcsolatban, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt félmilliárd eurónyi fegyvervásárlási támogatást. Az ügy előzménye, hogy az ukrán kormány feketelistázta az OTP Bankot, mert az ukrán kormány szerint a bank oroszországi leánya kedvezményes hitelekkel támogatja az orosz hadsereget.

Az orosz-ukrán háborúról Orbán ismét felmondta a szokásosat: nem az a fő kérdés, ki támadott meg kit, illetve meg kell nézni a realitást, a körülményeket, hogy a NATO nem küld csapatokat küldeni, és ezek fényében látszik szerinte, hogy Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút a harcmezőn. Ezért mielőbbi tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, hogy emberéleteket mentsenek. Szerinte elkerülhetetlen az oroszokkal való egyeztetés, hogy hosszabb távon is garantálni lehessen Európa biztonságát. "Először tűzszünet, aztán jöhet a biztonsági architektúra kidolgozása Európa számára" - mondta.

Orbán szerint egyébként Európa lehetséges jövőjéről két iskola van, az egyik a United States of Europe, ami nem tetszik neki, mert nem akarnak egy birodalom tagja lenni, megtartanák a nemzeti szuverenitást. A másik iskola inkább szuverén államok szövetsége lenne, ez sokkal jobban tetszik Orbánnak.

A svédek NATO-csatlakozása

Orbán szerint mindenképp javulnia kell a politikai kapcsolatnak Svédország és Magyarország között, nem akarnak konfliktus bevinni a NATO-ba. "A politikai kapcsolat a két ország között jelenleg borzasztó" - mondta a miniszterelnök.

Trump

A beszélgetésen Donald Trump is szóba került, akiről Orbán reméli, hogy hamarosan visszatér a hatalomba. Felmerült, hogy Kínáról nem feltétlen értenének egyet Trumppal, mivel Kína szerepét elég egyértelműen látja a volt amerikai elnök. Orbán úgy számol, nem lenne konfliktus köztük a kérdésben, de nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy az Egyesült Államok és Európa érdeke különbözik, ha Kínáról van szó. "Ez egy komplikált kérdés, de az EU-nak a saját érdekeit kell képviselnie". A magyar miniszterelnök szerint idő kérdése, és az európai vezetők álláspontja is változhat Kínáról.

Orbán úgy tartja, hogy Donald Trumppal a veterán vezetők klubját erősítik, és a veteránok összetartanak. Ezt arra mondta, hogy a floridai szenátor De Santisszal szintén jó viszonyt ápol, jó vezetőnek tartja, viszont Trumppal mégis csak veteránok.

Felmerült, hogy Joe Biden jelenlegi elnök is veterán vezető, de erről Orbán azt mondta, hogy nem akarja kritizálni az amerikai elnököt, mert az sosem jó biznisz. Úgy látja, a demokraták inkább ideológiai alapon vezetnek, és meg akarják mondani másoknak, hogyan éljék az életüket, ez neki nem tetszik, nekünk megvan a saját kultúránk.

Visszavonulás

Ha már idő, megkérdezték Orbántól, hogy mikor vonulhat vissza, itt szintén jól ismert panelt vett elő: "Amikor a feleségem úgy dönt." Orbán gyakran hivatkozik Lévai Anikóra, ha otthoni döntésekről van szó, tavaly például Tusványoson mondta, hogy a felesége még nem gondolkodott azon, hogy váljon tőle, de azon igen, hogy megölje.

Katar

Orbán a beszélgetés alatt igyekezett hangsúlyozni, hogy inkább politikai, mint gazdasági okokból érkezett Katarba. Szerinte a jövő fontos kérdése nem az, hogy valaki keresztény vagy muszlim, inkább az olyan témák fontosak, mint a migráció, a genderpropaganda, az államok szuverenitása, "a normalitás vagy abnormalitás". Szerinte a muszlimok és a keresztények is tradicionális elveket tudnak képviselni, ezért tudnak párbeszédet folytatni.

A Katarral kötendő energiaszerződés részleteiről azt mondta, még folynak a tárgyalások, de mivel Magyarországnak nincs tengeri összeköttetése, nem szakíthatja meg kapcsolatát az oroszokkal, viszont más partnereket is találnia kell, hogy csökkentse a függőségét. "Katar egy potenciális partner, de mindenki náluk kilincsel, ezért nem egyszerű odaférni és szerződést kötni. Ha sikerül is, 2026 előtt nem lehetséges. Katart nagyon tiszteljük, nélkülük Európa nagy bajban lett volna tavaly. Próbálunk stratégiai együttműködést kötni velük, nemcsak energia, hanem mezőgazdaság, biztonsági és IT területen is." Ilyen terület lehet a budapesti repülőtérbe beruházás is, ahol számítanának a katariakra.