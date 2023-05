Lassan elpusztulnak a drogfüggő hattyúk a Komárom melletti mákföldeken

Tömegesen hullanak el a bütykös hattyúk a Komárom melletti Izsa település mákföldjein, ahol több száz példányból álló kolónia telepedett meg, és miután elkezdtek rájárni a mákra, függők lettek – írja a Napunk.

A mák tönkreteszi a hattyúk emésztőrendszerét, emiatt lassú pusztulás vár rájuk, és bár a mákföld gazdájának is már több ezer eurós kárt okoztak azzal, hogy elpusztították a termés tíz százalékát, mégsem tesz senki semmit, mert a madarak befogása és áthelyezése túl költséges lenne, és nem is lenne hova vinni őket. A napokban is 150 madarat számoltak össze a mákföldön, amik nem tudnak lejönni a mákról, annak ellenére sem, hogy az fokozatosan megöli őket. A lap szerint a hattyúkat gyakorlatilag lehetetlen elriasztani a mák közeléből, pedig eredetileg nem emiatt telepedtek le a környéken. A Napunk azt írja, a rendkívül enyhe teleknek köszönhetően az utóbbi években egyre több bütykös hattyú és más vízimadár telel át a Kárpát-medencében, sőt a kedvező feltételek miatt sokan egész évben itt maradnak. A hidegebb időszakban pedig jobb híján a szántóföldeken keresnek táplálékot. Vagy azokon a területeken, ahol a sok csapadék és a feltörő talajvíz nyomán kialakul kisebb, átmeneti tavak alakulnak ki. Egy ilyen tó jött létre az Izsát Pattal összekötő fűút mentén is az egyik parcellán, nem messze a Bokrosi szikes természetvédelmi területtől. Télen nem fagyott be, így hamar odavonzotta a különféle vízimadarakat, például a hattyúkat is, akik aztán megtalálták az éppen kisarjadó, őszi vetésű mák hajtásait.

A mák hajtásaira korábban nem nagyon fanyalodtak rá, de idővel egyre több hattyú kóstolta meg a mákot, ezzel pedig egyre többen lettek függők is. Úgy tudni, már több tucatnyi madár pusztult bele abba, hogy a máktól tönkrement az emésztőrendszere. A Napunk szerint „150 mérgezett hattyú pedig továbbra is a mákültetvény foglya”.

Ezzel azonban nehéz bármit is kezdeni, mert Magyarországon és Szlovákiában is védett valamennyi hattyúfaj, így nemcsak a vadászatuk, hanem még a zavarásuk is tilos.