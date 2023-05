Új olasz kávék, és alkohol nélküli francia párlat az EspressoShop.hu-n: MOAK, CELLINI, és JNPR! ❤️

A 15 éve működő, ismét megújuló EspressoShop.hu választékának bővítéséhez kávészakértőink rengeteg olasz kávét teszteltek. Nemcsak azért választottuk A MOAK és Cellini kávékat az illy mellé, mert minőségben felveszik a versenyt, hanem mert feltörekvő márkaként extrán odafigyelnek a fenntarthatóságra is. Mindegyik kávé kapható a klasszikus szemes és darált mellett a kapszulánál sokkal fenntarthatóbb, visszatérő, újra népszerű ESE POD-os kávépárnás kiszerelésben is: MOAK Jazz 100% Arabica, és Cellini Prestigio 100% Arabica POD. A Cellini pod teljes egészében komposztálható.



photo_camera Fotó: Varjas Gabriella

CELLINI, A KORTÁRS OLASZ KÁVÉ

Kortárs, mert az 1946 óta létező észak-olasz, genovai hagyományokból indul ki, de folyamatosan vizsgálja a kávéfogyasztókat és a trendeket, hogy fejlessze a kávékultúrát, és a legjobb kávékat kínálja. A Cellini mantrája a minőség, ami állandó ízt jelent a csészében köszönhetően a szigorú nyerskávé válogatásnak, a pörkölés előtti keverésnek, és a lassú pörkölésnek. A választékban szerepel a 100 % Arabica, és 80/20 %-os Arabica-Robusta keverékek mellett, a trendeknek megfelelően két Specialty kávékeverék is. Az ESPLORATORE és a RIVOLUZIONARIO specialty kávék jellemzője az erőteljesebb savasság és komplexebb aroma. Próbáld ki 10% kedvezménnyel a 444.hu10% kuponkóddal!

MOAK: SZICÍLIA BÜSZKESÉGE 1967 ÓTA

A MOAK szó a moka anagrammája, de a márka szülővárosának ősi arab neve, a csodás Modica is ihlette. A dél-olasz eredet azonban nem azt jelenti, hogy egy nagyon erősre pörkölt durva robustás kávé érkezik a csészénkbe! A MOAK Ambrosia 100% Arabica keveréke a legjobbak között van. A MOAK is elindult a globális piacon, már több mint 50 országban ihatunk MOAK kávét.

A csúcsminőségű termékek és a fenntarthatóság a cég filozófiájának középpontjában áll. Mindezt jól kiegészíti a MOAK kávéscsészékből, logóból is sugárzó összetéveszthetetlen olasz design tudatosság. A MOAK vonzó, garantáltan az utcai vizuális zajban is szembeötlő emblémáját a holland-olasz sztár dizájner, Bob Noorda modernizálta, aki megőrizte az eredeti logó folytonosságát, mégis kortárs módon emeli ki a márkát a többi közül. Próbáld ki a MOAK kávét 10% kedvezménnyel a 444.hu10% kuponkóddal!

NEM ALKOHOLMENTES, HANEM ALKOHOL NÉLKÜL KÉSZÜLŐ FINOM PÁRLAT??! IGEN, LÉTEZIK!

Nem lónyál, hívjuk inkább felnőtt üdítőnek! Webshopunk választékát egy teljesen új, berobbanás előtt álló kategóriával, nem alkoholos ital termékekkel is bővítjük. Nyugat-Európában bizony már nem trendi inni, és egyre keresettebbek az alkohol nélkül készülő, főleg gyógynövény alapú italok, ez a leggyorsabban növekvő ital szegmens kategória. Figyelem, nem a megszokott alkoholmentes pótlékokról van szó, ahol az elkészült italból kivonják az alkoholt, hanem eleve alkohol nélkül készülő italokról.

photo_camera Fotó: Varjas Gabriella

A francia JNPR (JUNIPER) ilyen alkoholmentes, pontosabban alkohol nélkül készített párlatokat készít. Az egészségtudatosság jegyében az alkoholos tartalmú italokat egyre többen, és egyre fiatalabban hagyják el, még alkalmi jelleggel is. Az egyik leggyorsabban növekvő ital szegmens az alkoholmentes, (de nem szirup/szörp) italoké. Egyre többen keresik az olyan koktélokat, borokat, párlatokat, amelyeket nem úgy állítanak elő, hogy kivonják az alkoholt az italból, ami által az szegényes pótlék lesz csupán. A francia JNPR a kategória úttörője, a kézműves cég eleve alkoholmentesen készíti borókabogyó és gyógynövény alapú párlatait 3 ízben. Önálló, újfajta kreációk, koktélok készítésére is alkalmasak, de hagyományos gin- és bitter alapú koktélok alkoholmentes verzióit is magas minőségben lehet velük elkészíteni. Kóstold meg a JUNIPER párlatokat, és győződj meg róla, hogy attól, hogy valami nem alkoholos még ugyanolyan finom, teljesértékű koccintanivaló ital lehet!

A JNPR-re is érvényes a 10% kedvezmény a 444.hu10% kuponkóddal!

MÁR A TEJ SEM MENŐ! AKKOR MIVEL IGYUK A KÁVÉNKAT?

Ajánljuk a DRYK növényi italokat! Magas minőségű, nem sűrítményből, hanem közvetlenül zabból és borsóból készített tej-helyettesítő növényi italok Dániából. Semleges, a kávé italokhoz különösen alkalmas íz jellemzi őket. Antiallergének, és vitaminokat is tartalmaznak, a barista verzió különösen jól habosítható. Nyomokban sem tartalmaznak szóját, mogyorót és egyéb gyakori allergén anyagokat, így az egyre terjedő 'mindenmentes' életmódot folytatók, allergiások is bizalommal fogyaszthatják. Itt is OK a 444.hu10% kuponkód!

photo_camera Fotó: Varjas Gabriella

Espresso Klub: 7 % állandó kedvezmény a törzsvevőknek!

És hogy miért éri meg az EspressoShop.hu-n vásárolni máskor is? Már az első, egyszeri legalább 15ezer Ft-os vásárlással Espresso Klub törzsvásárlói rendszerünk tagja lehetsz, klubtagunkként 7% kedvezményt kapsz akkor is mikor semmilyen akciónk nincs épp! Egyéb időszaki különleges ajándékokat is kínálunk klubtagjainknak, és csomagod pikkpakk, akár másnapra megérkezik érintésmentes futáros vagy csomagpontos kézbesítéssel.

Nézz körül az olasz kávé, tea, és a design birodalmában!

* A 444.hu10% kuponkód 2023.06.15-ig érvényes az EspressoShop.hu végfogyasztói webshopjában. Nagyker, vendéglátós oldalunkon nem használható a kód. Akciós, és eleve kedvezményes árú csomagtermékekre a kuponkód nem váltható be!