Anyák, apák és nem elsőrandis filmek: idén is jön a Friss Hús Rövidfilmfesztivál

Erős nemzetközi mezőnnyel, új helyszínen, a Puskin Moziban rendezik meg június 1-7. között a XI. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivált. A nemzetközi versenyprogram négy tematikus blokkból áll idén, és a filmek között Oscar-jelölt, Sundance-nyertes, valamint velencei, berlini és cannes-i versenyfilm is akad. Részleteket a fesztivál honlapján lehet megtalálni.

A négy blokk:

Új utakon

A nemzetközi rövidfilmes válogatásban új utakon indulnak el a filmbeli hősök – például három turista asszonyság vagy a kamionosokkal incselkedő és gyakran pórul járó fiatal életművész. A Friss Hús egyik legkülönlegesebb blokkjába két animációs film is befért, köztük a magyar közreműködéssel készült, Velencét és Sundance-t is megjárt Christopher at the Sea.

Hét ország hat filmje anyákról és apákról mesél – ahogy már sokan tették, gondolhatnánk. Mégis, e szekció filmjeit egyedi felállások, meglepő helyzetek és fordulatok jellemzik. Pedig néha csak annyi történik, hogy cseresznyét szednek (Cherries) vagy az űrbe utaznak hőseink (a Cannes-ban debütált Sideral). E blokkban egy szürreális autóversenyre kalauzoló, Oscar-jelölt (Ice Merchants) fekete komédiát is láthatunk. Különös családi összefogással készült az animációs film: stop-motion részleteit a rendező apja animálta még a szovjet éra alatt Észtországban.

Ennek a blokknak a filmjeit összeszokott párosoknak ajánlják a Friss Hús szervezői. Öt különleges rövidfilm, amelyek között idei Berlinale-n debütáló animáció (Eeva) is helyet kapott, és igen, tényleg lesznek meztelen férfiak az erdőben (Naked Man in the Woods)!

Feszült thriller-hangulat, zsarolás (Sandstorm) némi szakralitás (Salvation Has No Name), és még az ördög maga is megjelenik (The Devil) a nemzetközi rövidfilmes válogatásban, de aggodalomra semmi ok, a blokk végére talán helyreáll a világ rendje.



Idén a vendég Lengyelország

A hagyományoknak megfelelően idén is lesz egy vendégország, melynek alkotásai kiemelt figyelmet kapnak. Ezúttal a fókusz Lengyelországon lesz, ahonnan nemcsak számos alkotás érkezik, de itt lesz Budapesten zsűritagként és előadóként a kortárs lengyel film egyik legismertebb rendezője, Kuba Czekaj is. A számos nemzetközi díjjal jutalmazott rendező munkásságával, aki jelenleg új Netflix-sorozatán dolgozik egy vetítéssel egybekötött beszélgetésen lehet majd megismerkedni.

Emellett érkeznek a közelmúlt legjobb lengyel rövidfilmjei: látható lesz a Beyond is the Day című film, ami többek között elvitte a rangos Clermont-Ferrand-i fesztivál legjobb európai filmjéért járó díját is; a Stagnant című alkotás egy fogyatékkal élő skinhead férfi önmagával való küzdelmes szembenézését mutatja be. Egy férfi hirtelen halála banális problémákat okoz a lakótelepi járókelőknek és hivatalos szerveknek egyaránt a Problem-ben.

Nemzetközileg jegyzett animációs filmek is vászonra kerülnek: a rangos annecy-i fesztivált is megjárt Fury és I’m Here című rövidfilmeket is vetítik, illetve műsoron lesz a dialógus nélküli Backstage, ami a Lengyel Nemzeti Operaház kulisszái mögött játszódik.

A szakmai programokban is fontos szerep jut a lengyel filmeseknek: a szokásos filmes ötletbörze, a Friss Hús Pitchfórum projektjeinek készítői ülhetnek majd le ismerkedni fiatal lengyel producerekkel, a cél pedig a rövidfilmes koprodukciók elősegítése, hosszú távon pedig potenciális nagyjátékfilmes együttműködések megalapozása.

Az esemény a Lengyel Intézet támogatásával valósul meg, partner a KFF (Krakow Film Foundation) Sales and Promotion Polish Shorts programja.