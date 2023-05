Neurológiai betegsége miatt minden koncertjét lemondta Céline Dion

photo_camera Céline Dion 2019 júliusában Párizsban Fotó: MEHDI TAAMALLAH/NurPhoto via AFP

2024 tavaszáig minden koncertjét lemondta Céline Dion, világhírű kanadai énekesnő.

Dion tavaly decemberben jelentette be, hogy a ritka Stiff Person-szindrómától szenved. Ez egy olyan betegség, ami 1 millióból átlag egy embert érint, és nehezen kiszámítható illetve kontrollálható izomgörcsökkel jár. Akkor még csak 2023 augusztusáig törölte európai fellépéseit, ezt hosszabbította meg most következő tavaszig. 2024 március 26-án Budapesten is fellépett volna.

„Sajnálom, hogy ismét csalódást kell okoznom. Keményen dolgozom, hogy visszanyerjem az erőmet, de turnézni még úgy is nagyon megterhelő, ha az ember 100 százalékos állapotban van. Nem tisztességes, hogy lemondom a koncerteket, bele is szakad a szívem, de meggyőződésem, hogy ez a helyes döntés addig, amíg nem állok ténylegesen készen a visszatérésre. Soha nem adom fel”

- írta most az 55 éves énekesnő weboldalán.

A művésznő, mikor fél évvel ezelőtt bejelentette betegségét, úgy nyilatkozott, hogy a görcsök megkeserítik mindennapjait, néha akkor is ha csak sétál, sőt, hatással vannak hangképzésére is. Azt is elmondta akkor, hogy nagyon profi orvosi stáb segíti a felépülésben, családjával együtt, de a betegség komoly kihívást jelent számára, sok szenvedéssel is jár.



Dion 2021 októberében beszélt először a tüneteiről, de akkor még nem diagnosztizálták.

A Stiff Person-szindrómára nincs ismert gyógyszer, de kezelhető betegség, többek közt immunterápiával. (Guardian)