Gombás érzéstelenítőt fecskendeztek sok amerikai beteg gerincébe az olcsó mexikói plasztikai klinikákon

A mexikói és amerikai hatóságok arra kérik az egészségügyi világszervezetet (WHO), hogy hirdessen közegészségügyi vészhelyzetet a mexikói plasztikai sebészeti klinikákról elterjedt gombás agyhártygyulladás miatt.

Két amerikai páciens halt meg eddig, elvileg veszélytelen kozmetikai kezelések közben összeszedett agyhártyagyulladásban, 25 tovább páciens esetében erős a gyanú, hogy fertőzöttek, 400 további értintettet most kezdtek megvizsgálni, két mexikói klinikát pedig bezárattak a hatóságok, .

Az amerikai-mexikói határ déli oldalán az utóbbi években virágzó üzletté vált a plasztikaisebészet-turizmus., Amerikai páciensek ezrei járnak át az itt jóval olcsóbban elvégeztethető alapbeavatkozásokra, mint a zsírleszívás, a mellplasztika vagy a farpofafelvarrás. (Nemrég volt hír, hogy egy ilyen kezelésre érkező amerikai társaság belekeveredett két helyi drogbanda lövöldözésébe, az egyik elrabolta őket és négy amerikaiból kettőt meg is öltek.)

A népszerű beavatkozások közös pontja, hogy jellemzően epidurálisan, vagyis gerincbe adott érzéstelenítő hatása alatta végzik a műtéteket.

A vészhelyzet oka az, hogy több klinikán is gombával fertőzött epidurális szereket adtak be a pácienseknek. Ennek a hatóságok szerint az lehet az oka, hogy Mexikóban gyógyszer- és hatóanyaghiány van, így a klinikák a feketepiacról szerezhettek be kellőképpen nem ellenőrzött anyagokat. A mexikói Durango államban tavaly 39 beteg halt meg, mivel egy közkeletű, helyi érzéstelenítéshez használt szer bizonyult gombával fertőzöttnek.

A fejfájással kezdődő és rossz esetben halálla végződő gombás agyhártygyulladás nem fertőző és ha időben felismerik, gombaellenes szerekkel tökéletesen gyógyítható.

(via BBC)