Svédország partjainál látták a feltehetően oroszok által kémnek kiképzett belugát

Most Svédország partjainál látták az a belugát, ami először 2019-ben Norvégia partjainál bukkant fel: akkor is és most is egy hámot viselt, ami miatt azt feltételezték, hogy az állatot az orosz haditengerészet képezte ki kémnek.

A Guardian azt írja, a kémállat az elmúlt több mint három évben lassan haladt a norvég partvonal felső felén, az elmúlt hónapokban viszont felgyorsult a mozgása és már Svédországnál tart. Most vasárnap már Hunnebostrandban, Svédország délnyugati partjainál látták.

Sebastian Strand, a OneWhale szervezet tengerbiológusa azt mondta, nem tudják, miért gyorsult fel most a bálna, és az egész szerintük azért is rejtélyes, mert a bálna „nagyon gyorsan távolodott el a természetes környezetétől”. Azért hozzátette, hogy ott van az annak is a lehetősége, hogy az állatot szimplán csak a hormonok hajtják, és épp párt keres vagy más belugákat, hogy ne legyen egyedül.

A norvégok a Hvaldimir nevet adták az állatnak, ami egy szóvicc, miután a norvég hval bálnát jelent. Amikor először találkoztak vele, leszedtek róla egy hámot, amin egy olyan tartószerkezet volt, amire kamerát lehet erősíteni, a hámra pedig az volt írva, hogy Szentpétervár.

A norvégok azt tippelik, az állat megszökhetett egy ketrecből, és valószínűleg az orosz haditengerészetnél képezhették ki, mert úgy tűnik, hozzászokott az emberekhez. Moszkva az elmúlt három évben egyszer sem reagált a norvég találgatásokra azzal kapcsolatban, hogy Hvaldimir „orosz kém” lehet. (Guardian)