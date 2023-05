Agyonlőttek egy rádiós újságírót a Fülöp-szigeteken

Megölték Cresenciano Bunduquin rádiós újságírót szerdán a Fülöp-szigetek középső részén lévő Kelet-Mindoro tartományban, írja az MTI. Samuel Delorino rendőrkapitány azt mondta, Bunduquinre motorbicikliről nyitottak tüzet, az egyik támadó menekülés közben meghalt, miután az újságíró fia - az üldözés során - elütötte az autójával. A másik elkövetőt keresik, a gyilkosság indítékait egyelőre nem tudni.

photo_camera Fotó: LISA MARIE DAVID/NurPhoto via AFP

Ifjabb Ferdinand Marcos elnök 2022-es hatalomra kerülése óta ez a harmadik újságírógyilkosság. Bunduquin a DWRX nevű rádióllomáson és a Facebokon is készített műsorokat, elsősorban az olajszennyezéssel, a törvénytelen szerencsejátékkal és a helyi politikusok ügyeivel foglalkozott.

Bunduquint többször is meg fenyegették, és fel akart hagyni az újságírással. „Ezért is vásárolt csirkéket. Békében akart élni" – mondta a DWRX vezetője, Jester Joaquin. Jonathan de Santos, a Fülöp-szigeteki Újságíró Szövetség elnöke szerint ez a gyilkosság is újabb bizonyíték arra, hogy az országban a médiában dolgozók még mindig veszélyben vannak. „Ha az elkövetőket nem vonják felelősségre, ha az áldozatoknak nem szolgáltatnak igazságot, csak tovább nő a támadások kockázata” – mondta.

A Riporterek Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet 2022-es adatai szerint a média legalább 187 munkatársával végeztek az elmúlt 35 évben a délkelet-ázsiai országban.