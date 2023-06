A lengyel önkéntesek halálfejes légiója is behatolhatott Oroszország területére Belgorodnál

A putyini elnyomás ellen küzdő oroszok mellett lengyel önkéntesek is behatolhattak Oroszország területére Belgorod környékén – számolt be róla több, több-kevésbé megbízhatónak tekinthető forrás is.



A cenzor.net-en olyen videót tettek közzé, ami elvileg az ukrán oldalon harcoló, Putyin-ellenes orosz és lengyel önkéntesek közös akcióját mutatja be. Azt egyelőre nem lehet hitelt érdemlően tudni, hogy a videón rögzített akció most hétvégén vagy néhány nappal korábban zajlott-e le a valóságban.

A felvételen az önkéntesek először egy telephelyen mozognak:

A jelek szerint vannak közöttük lengyelek, illetve az ukrán hadsereggel együttműködő orosz erők tagjai is:

A behatolók később vállról indítható, harckocsik elleni rakétának tűnő fegyvereket pakolnak le egy páncélozott járműről:

Méghozzá skandináv gyártmányúakat:



Látunk egy kis mozgást a terepen:

Az egyik lengyelül beszélő katona egy felettük elhúzó helikopter láttán hangosan azt mondja:

"Abarakadabra, kurwa!"

Majd a katonák, azt igazolandó, hogy hol járnak, egy „orosz posta” feliratú táblát tartanak egy adott ponton a kamerába.

A videón is látható, az ukrán hadsereggel együttműködő lengyel légió jelvényének alapjául szolgáló kereszt a teuton lovagok jelképe volt, és 1870 óta a német hadsereg szimbóluma, a jelvénynek és a légió eredetének semmi köze a németekhez, főleg a nácikhoz.

Ez a halálfejes-lábszárcsontos, két keresztbe tett karddal megbolondított vaskereszt az akkori lengyel, illetve litván hadsereg 1920 és 1921 között létezett alakulatának volt a szimbóluma, csak akkoriban még a halálfejek is aranyosabbak voltak:

A Halál Huszárainak is becézett, részben önkéntesekből álló eredeti alakulat az 1918–21-es lengyel-bolsevik háború idején, 1920-ban alakult, majd működött 21-ig, a háború végéig. Ebben a háborúban a frissen megalakult független II. Lengyel Köztársaság erői – alkalmanként a függetlenségpárti ukránokkal szövetségben – harcoltak az orosz kommunisták ellen. Egy alkalommal Kijevet is sikerült elfoglalniuk, de az oroszok utána majdnem bevették Varsót. A vége az lett, hogy a békeszerződésben elképzelt határait Lengyelország 200 kilométerrel keletebbre tudta tolni.



(via Meduza)