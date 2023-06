Félmillió forintra büntették a Ferihegyen játékvezetőre támadó olasz szurkolót

Gyorsított eljárásban már el is ítélték az AS Roma egyik szurkolóját, aki a szerdai vesztes kupadöntő után a ferihegyi reptér várójában megtámadta a meccs játékvezetőjét. Az AS Roma május 31-én a Sevilla ellen játszotta az Európa-liga döntőjét a budapesti Puskás Arénában. A meccset végül tizenegyespárbajban a Sevilla nyerte meg, az olasz szurkolók ezt nehezen emésztették meg, különös tekintettel arra, hogy megélésük szerint a bíró többször is a kárukra tévedett.

photo_camera Anthony Taylor játékvezetőt már az AS Roma játékosai is igyekeztek elszámoltatni, végül egy szurkolójuk a reptéren tettleg tette ezt meg. Fotó: FERENC ISZA/AFP

Így amikor másnap este 19:20 körül az egyik olasz szurkoló kiszúrta a Liszt Ferenc Nemzetközi Reptér Sky Court galériáján a meccs játékvezetőjét, aki ekkor családi körben várta saját gépét, nekiállt számon kérni a bírót. Az ügyészség tájékoztatása szerint "a számonkérés során az indulatok elszabadultak, a játékvezetőt és családját a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság rendőrei a helyszínről kimenekítették".

De az indulatok nem csitultak, heves szóváltás alakult ki a hátramaradottak között is, ekkor a gyanúsított vízzel kezdett locsolkodni, a levegőbe rugdosott, és még egy széket is elhajított, de végül senki se sérült meg.

A gyanúsított lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így más másnap, június 2-án félmillió forint pénzbüntetésre ítélték garázdaság miatt, tekintettel arra, hogy együttműködött a hatóságokkal, beismerte bűnét, és súlyos betegsége mellett egy kiskorú gyermek gondozója. A vádlott és az ügyészség is elfogadta az ítéletet, amely így jogerőre emelkedett. (Via Ügyészség)