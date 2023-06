Olaf Scholz indulatosan magyarázta el az örjöngő béketábornak, hogy miért hazug minden állításuk

"Háborúpárti" - kiabálták Olaf Scholznak a szociáldemokrata párt egy nagygyűlésén azok a demonstrálók, akik ezek szerint Orbán Viktor béketáborához tartozónak érzik magukat. De Olaf Scholz német kancellár nem hagyta annyiban a dolgot.

"Háborúpárti? Putyin a háborúpárti! Ő masírozott be Ukrajnába kétszázezer katonával. Ő mozgósított még ennél is több embert. Ő kockáztatja saját honfitársai életét. Miközben itt azt üvöltik, hogy legyen béke fegyverek nélkül, Putyin hihetetlen mennyiségű tankot, rakétát irányít Ukrajnára. Városokat, falvakat, utakat és vasútvonalakat pusztít el. És számolatlanul mészárolja az ukránokat, gyerekeket és öregeket" - üvöltötte maga is elég indulatosan.