Trump nem bírta ki, hogy ne gratuláljon Kim Dzsongunnak

Párttársai bírálják keményen Donald Trumpot, mert a bukott elnök a hétvégén kötelességének érezte személyesen gratulálni Kim Dzsongun észak-koreai diktátornak ahhoz, hogy országa az Egészségügyi Világszervezet (WHO) végrehajtó tanácsának tagja lett.

Trump nagy rajongója az észak-koreai diktátornak, akit rendszeresen méltat, és akire előszeretettel hivatkozik is. Májusban például Ron DeSantis floridai kormányzót támadta azzal, hogy Kim Dzsongun is tudja, hogy DeSantis "gombja" - Trump itt a felszínen a nukleáris indítógombra utalt, de mindenki pontosan tudja, hogy a pöcsére gondolt - kisebb Trumpénál.

"Ezen meglepődtem. Mármint először is Kim Dzsongun egy gyilkos diktátor" - reagált most DeSantis Trump gratulációjára, majd egyből megragadta az alkalmat a WHO bírálatára, ha már politikai imázsát a járványügyi intézkedések megkérdőjelezésével kezdte felépíteni három éve.

A republikánus elnökjelölti versenyben, melynek jelenleg Trump az esélyese, DeSantis tűnik a legveszélyesebb kihívójának, mert floridai uralma alatt számos, Trump bázisát mozgató témát karolt fel. De akadnak még kihívók rajta kívül is, például Nikki Haley volt ENSZ-nagykövet, aki azzal reagált Trump gratulációjára, hogy "Kim Dzsongun halálra éhezteti a saját népét. Kutyakomédia, hogy Észak-Korea vezető szerepet kaphat a WHO-ban". (Via The Independent)