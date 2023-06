Újra javasolt a maszkviselés Észak-Amerikában, de most a durva füst miatt

A kanadai erdőtüzek miatt áll a füst az amerikai városokban, a legtöbb helyen posztapokaliptikus a látvány. Erre erősít most rá majd a sok maszkos ember is. Kanadában, ahol több száz erdőtűz pusztít, már ki sem lehet mozdulni a házból maszk nélkül, de a terjedő füst miatt már New Yorkban is elkezdték az ingyenes maszkok kiosztását. Az államban egymillió ingyenes maszkot terveznek kiosztani.

photo_camera Fotó: DAVID DEE DELGADO/Getty Images via AFP

Még mielőtt elkezdődtek volna az újabb maszkhordás miatti hőbörgések, Kathy Hochul New York kormányzója mindenki tudtára adta, hogy „ez egy átmeneti helyzet”, és nem lesz olyan, mint a járvány alatt. Hozzátette, hogy a New York-i buszokon és vonatokon légszűrő rendszerek vannak, vagyis azokon biztonságosan lehet utazni.

photo_camera Maszkot viselő emberek New Yorkban Fotó: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/Getty Images via AFP

Torontóban viszont már tényleg nem lehet meglenni maszk nélkül, a kanadai hatóságok szerint a terjengő füstben található finom részecskék hatalmas kockázatot jelentenek, ami ellen viszont még nehezebb védekezni, az a füst miatt keletkezett gázok.

New Yorkban minden narancssárga, áll a füst a városban. Az állatkert állatait bevitték a zárt épületekbe, a Central Parkban beszüntették a lovashintózást, de úgy tűnik, a füst miatt már beltéri események is elmaradnak, legalábbis a Variety információi szerint több Broadway-darabot is töröltek.

photo_camera Fotó: DAVID DEE DELGADO/Getty Images via AFP

Kanadai szakértők szerint a rengeteg erdőtűzről a normálisnál melegebb és szárazabb tavasz tehet, az előrejelzések szerint pedig a nyár sem lesz csapadékosabb vagy hűvösebb, szóval még több erdőtűz várható. A mostani tüzek Kanadában már több mint 3,8 millió hektárnyi területet pusztítottak el. (BBC)