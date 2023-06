Van remény arra, hogy megmenekülhetnek a kihalástól a disznódelfinek

A két évvel ezelőttinél valamivel több disznódelfint számláltak össze idén a Kaliforniai-öbölben mexikói, amerikai és kanadai kutatók, akik most abban bíznak, a világ legritkább tengeriemlős-faja még sincs feltétlenül kihalásra ítéltetve, ha a jövőben is folytatják a fajmegőrzési programokat – közölte a mexikói környezetvédelmi minisztérium.

A májusi expedíción legalább 10-13 példányt észleltek a súlyosan veszélyeztetett tengeri emlősből. A 2021-es számlálás idején csak nyolc állatot figyeltek meg. Ez a fejlemény bizakodóvá teszi a kutatókat.

Két kutatóhajóval és több halászhajó segítségével igyekeztek felkutatni a disznódelfineket május 10. és 27. között. Több olyan eszközt helyeztek el a tengerben, amivel észlelni tudták az állatok által kiadott hangokat, de drónokkal és kifinomult távcsövekkel is pásztázták a tengert.

A csak 1,5 méteres disznódelfinek kifejezetten ritkán láthatók, és a Kaliforniai-öböl az egyetlen élőhelyük. A kutatók azt feltételezik, hogy összességében többen is lehetnek annál, mint amennyit az expedíció során most ténylegesen össze tudtak számolni, mert az élőhelyük lényegesen kiterjedtebb a vizsgált területnél. A tudósok összesen 61 hangjelzést és 16 vizuális észlelést jegyeztek fel. Egy nőstényt és utódját háromszor is lefényképezték egymást követő napokon.

A Kaliforniai-öbölben sokan illegálisan halásszák az ugyancsak veszélyeztetett kategóriába sorolt totoaba nevű halat, aminek az úszóhólyagját magas áron tudják értékesíteni a kínai feketepiacon. A totoabák csapdába ejtésére kihelyezett hálókba gyakran disznódelfinek is belegabalyodnak.

photo_camera A mexikói San Felipétől nem messze cápák ellen felhúzott hálóba fulladt disznódelfin. Illusztráció: Flip Nicklin

Az új kutatás megállapította, hogy a mexikói hatóságok intézkedéseinek hála több mint 90 százalékkal csökkent a halászhajók száma a disznódelfinek élőhelyén. A jelentés bemutatóján a mexikói haditengerészet egy tisztségviselője elmondta, hogy mérföldenként kb. 200 betontömböt helyeztek el a védett zónában, amivel sikeresen gátat szabtak a vonóhálók kihelyezésének. (MTI)