Lengyelország lehetett a bázisa az Északi Áramlatot felrobbantó csapatnak

Lengyelországban lehetett a bázisa az Északi Áramlat vezetékeit felrobbantó csapatnak tavaly szeptemberben, írja The Wall Street Journal. Német nyomozók rekonstruálták annak a sétahajónak az útját, ami a gyanú szerint részt vett az akcióban, és kiderült: az Andromeda a tervezett útvonalától eltért és a lengyel partoknál kötött ki. A lap úgy tudja, hogy ezt megerősítik a begyűjtött bizonyítékok is, többek közt a hajó rádió- és navigációs berendezéseinek adatai, műholdas és mobiltelefonok cellainformáció, valamint DNS-minták is. Ezek közt van, ami biztosan egy ukrán katonához köthető.



A Német Szövetségi Rendőrség nem reagált a lap állításaira.