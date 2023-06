Első fokon másodjára is bűnösnek találta szeméremsértésben Donáth Lászlót a bíróság

Kétrendbeli, folytatólagosan elkövetett szeméremsértés és testi sértés vétségében is bűnösnek találta Donáth László lelkészt, egykori szocialista parlamenti képviselőt az első fokon eljáró budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, jelentette a Blikk. Donáth szeméremsértési ügyében, amiben a vád szerint egy beosztottja kárára követett el vétségeket, ez már a harmadik ítélet, a II-III. Kerületi Bíróság 2021 októberében már elmarasztalta az egykori képviselőt, de a Fővárosi Törvényszék tavaly szeptemberben hatályon kívül helyezte az első fokú döntést, és megismételt eljárásra kötelezte a bíróságot.

photo_camera Donáth László evangélikus lelkész, volt parlamenti képviselő. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A megismételt első fokú eljárásban most a korábbinál súlyosabb büntetést szabtak ki Donáthra, akit 2021-ben hatszázezer, most viszont egymillió forintos pénzbüntetéssel sújtottak. Ha Donáth nem fizeti be a büntetést, börtönbe kell vonulnia.

A vád szerint a bizonyítási eljárásban megállapították, hogy Donáth László egy konfliktusuk során felindultságból, szemből, kis erővel megszorította beosztottja nyakát - állítólag azért, mert a takarítónő a takarítóeszközöket tároló kocsiját egy festmény előtt hagyta, pedig azt Donáth korábban már többször is megtiltotta neki. Az ügyészség szerint a sértett szavahihetőségével kapcsolatban nem merült fel semmilyen kétely.

A védelem szerint viszont egy kicsit másként történt az eset. Azt nem vitatják, hogy volt konfliktus, szerintük Donáth a munkavállaló hibáján felháborodva valóban dühösen tett valamit, de a váddal szemben nem szorongatta meg semmilyen erővel a sértett nyakát. "Dorgálás volt, dühkitörés volt, de a vállát fogta meg csupán" - érvelt Donáth védője, aki szerint a lelkész állítását felesége is megerősítette.

A megismételt első fokú eljárásban született ítélet nem jogerős, az ellen a vádhatóság és a védelem is fellebbezhet.