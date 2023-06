Ha megállnak a vádak, Trumpnak annyi, véli még volt igazságügyi minisztere is

"Trumpnak annyi" - értékelte az Egyesült Államok bukott elnöke ellen pénteken beterjesztett vádiratot William Barr, Donald Trump egykori igazságügyi minisztere, aki szerint ha a vádak valóban megállnak, a volt elnök politikai karrierjének befellegzett. Mondjuk ha a vádak megállnak, akkor Trump nemcsak a karrierjének, hanem a szabadságának is búcsút inthet: a vádpontok alapján összességében több száz évnyi börtönbüntetést is kiszabhatnak rá.

photo_camera William Barr és Donald Trump a Fehér Ház Rózsakertjében. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Jack Smith különleges ügyész a pénteken nyilvánosságra került vádirat alapján több mint harminc rendbeli titoksértéssel, az igazságszolgáltatás akadályozásával és hamis tanúzással is megvádolta a volt elnököt, mert Trump az elbukott elnökválasztás után titkos iratok tucatjait vitte magával Mar-a-Lago-i birtokára, ahol aztán erre tökéletesen alkalmatlan körülmények között, a golfklub közönsége számára is hozzáférhető módon tárolt rendkívül érzékeny titkos értesüléseket. Mi több, klasszikus trumpi húzással még mutogatta is azokat vendégeinek. A vádiratban idézett egyik beszélgetésben Trump konkrétan azt magyarázta pár, államtitkokba betekintésre egyáltalán nem jogosult vendégének, hogy "ezek itt államtitkok, nézzétek, nézzétek!".

"Ha csak a fele is igaz, neki annyi. Ez egy nagyon részletes vádirat, nagyon kárhoztató"- mondta Barr a Fox Newsnak. A volt igazságügyi minisztert saját bevallása szerint sokkolta, hogy mennyi és milyen érzékeny titkos információt tartott magánál törvénytelenül a bukott elnök. "Úgy vélem, hogy a kémkedési törvény alapján emelt vádpontok nagyon is megalapozottak" - mondta.

Pedig William Barr maga se ártatlan szereplője az elmúlt éveknek. Ő szolgált igazságügyi miniszterként akkor, amikor Robert Mueller különleges ügyész Trump és stábja összejátszását vizsgálta az oroszokkal a 2016-os választás kimenetének befolyásolására. Így ő volt az, aki elsőként olvashatta a még nem nyilvános jelentést, amit Mueller összeállított, és mielőtt azt teljes egészében nyilvánosságra hozták volna, kiadott róla a tartalmát egészen sajátosan, nagyon is főnöke érdekei szerint összefoglaló, jelentősen átértelmező összefoglalót, amiben azt emelte ki leginkább, hogy Mueller nem javasolt vádemelést Trump ellen. Ez annyiban igaz volt, hogy Mueller valóban nem javasolt vádemelést, mivel saját értékelése szerint különleges ügyészi megbízása erre nem is hatalmazta fel. Jelentésében amúgy megállapította, hogy volt összejátszás, illetve azt is, hogy Trump és stábja folyamatosan hazudott a vizsgálat során.

"Nincs olyan világ, ahol az ellenséges országok elleni haditervek, a katonai képességeinkről szóló iratok Donald J. Trump magániratainak minősülnének. Ezek kormányzati iratok" - mondta Barr, aki visszautasította azt az azonnal népszerűvé vált republikánus olvasatot is, hogy Trump politikai boszorkányüldözés áldozata volna. Szerinte ez a vádirat ismeretében egyszerűen nevetséges állítás. (Via BBC)