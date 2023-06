Nekilódult az ukrán hadsereg a déli fronton, de messze még az áttörés

photo_camera Ukrán lövészek egy pszh tetején Zaporizzsjában 2023. június 11-én. Fotó: ANATOLII STEPANOV/AFP

Felpörögtek az események vasárnap az ukrajnai háború déli frontján, ahol az ukrán erők a front három szakaszán is műveleteket kezdtek a múlt hét legelején. A legjelentősebb sikereket Velika Novoszilka térségében, Donyeck és Zaporizzsja megyék határán érték el az ukrán csapatok, itt több települést is sikerült felszabadítaniuk. Az orosz erők itt az ukrán támadás kibontakozását megelőzendő Sztaromlinivka határában felrobbantották a Mokri Joli folyó egy kisebb víztározójának gátját, kisebb áradást okozva az északi irányba tartó folyó mindkét partján. Ezzel egy időre megnehezíthetik az előretörést, bár az ukrán erők eredendően is a folyó mindkét partján megindultak.

A látványos sikerek ellenére még korai volna bármilyen messzemenő következtetést levonni. Az ukrán erők egy hét alatt nagyjából egy bahmutnyi területet szabadítottak fel, és itt, Velika Novoszilkánál az oroszok a védvonalaik építésekor lerövidítették a frontot, fő védvonaluk itt nem követte le a frontvonalat, hanem a kiszögelés mögött viszonylag mélyen, 15-20 kilométerrel az első vonal mögött húzódik. Az pedig még messze van az ukrán támadóék élétől, vagyis stratégiai áttörésről még korántsem beszélhetünk.

Vessük össze az itteni eredményeket a zaporizzsjai front nyugati szélével, ahol Orihiv és Lobkove térségében is rohamoznak az ukránok. Itt az orosz fő védvonal a front közelében épült ki, és ezen a részen egy hét alatt minimális eredményeket értek csak el az ukránok. Területet nem is sikerült még felszabadítaniuk, csak vitatottá tenniük - vagyis egyes részeken már visszább szorították az oroszokat, de nem sikerült még ellenőrzésük alá vonniuk azokat.

Ugyanez a helyzet Huljajpole környékén is.

Hanna Maljar ukrán védelmiminiszter-helyettes emellett még a bahmuti fronton számolt be fejleményekről, ahol az ukrán erők a várostól északra és délre igyekeznek felszámolni két orosz kiszögelést. Itt, ha sikerül áttörniük az orosz védelmet, akár még egy átkaroló művelet is kibontakozhat, katlanba zárva a hatalmas veszteségek árán, tíz hónapon át tartó ostrommal bevett Bahmutot megszállva tartó orosz erőket. De áttörésnek egyelőre itt sincs jele.

Az elmúlt hét fejleményeit leghidegebb fejjel ennek a threadnek a szerzője elemezte:

Mindazonáltal, mint azt fentebb már jeleztük, mindebből korai lenne bárminemű következtetést levonni az ukrán offenzíva sikeréről vagy kudarcáról. Az ukrán hadsereg jelenleg a legnehezebb harcászati művelettel, kiépített védvonalak áttörésével próbálkozik, amit sikerrel a második világháború óta nagyjából csak az amerikai és az izraeli hadsereg tudott megvalósítani olyan háborúkban, melyekben korlátlan volt a légi fölényük.

Az ukrán haderőnek nemhogy nem korlátlan a légi fölénye, hanem leginkább semmilyen - már az is nagy eredménye az ukrán légvédelemnek és a légi erőnek, hogy a háború második évében is képesek megakadályozni azt, hogy az orosz légierő kerüljön korlátlan fölénybe. Egy ilyen áttörési műveletnél alapvetően fontos lenne a közeli légi támogatás, pláne úgy, hogy az orosz védelmi doktrína szerves része a támadó páncélosék tüzérségi bombázása. Ezeket a tüzérségi állásokat kéne támadnia a közeli légi támogatást nyújtó repülőknek és helikoptereknek, már ha volnának. Ennek hiányában a páncélos alakulatok sérülékenyebbé vállnak, amit jól példáz, hogy az ellentámadás első napján Orihiv térségében egy ukrán zászlóalj két Leopard tankot és hat Bradley lövészpáncélost is vesztett, amikor azok egy aknamezőn elakadtak, és nem tudtak kihátrálni az ellenséges tűzből.