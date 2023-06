A tavaszi fagyok elvitték a cseresznyetermés felét

„A tavaszi fagyok idén sem kegyelmeztek a hazai gyümölcsöknek, a legnagyobb terméskiesés a kajszi- és őszibaracknál, valamint a cseresznyénél várható. Utóbbiból a termés 40-50 százaléka veszett oda” - tájékoztatta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke az Inforádiót. Mártonffy Béla szerint



cseresznyéből a korábbi 12-13 ezer tonnával szemben csak 6-7 ezer tonnára lehet számítani.

Az elmúlt évek időjárását látva a NAK egy komplex csomaggal fordul a kormányhoz, többek közt a fajtakísérletek, nemesítés újraélesztését javasolják. A kamara szerint a jégvédő hálóhoz hasonlóan az esővédő hálót is támogatni kellene mint technológiai berendezést, mert a mostanában tapasztalt nagy esők miatt nemcsak a termés csökken, hanem megreped a cseresznye és a meggy is, ami minőségi károkat okoz. Ez pénzkidobás a gazdáknak, és pénzkidobás a kárenyhítést fizető kormányzatnak is.