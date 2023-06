Karácsony Gergely levelet küldött Orbán Viktornak

"Levelet küldtem Orbán Viktornak" - jelentette be a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester. A levélben a budapesti lakógyűlésnek nevezett kérdőíves felmérés eredményeire hivatkozva arról ír, hogy "a budapesti szavazók 91 százaléka egyértelművé tette: igazságtalannak tartja, hogy az Ön kormánya 12-szeresére emelte a Budapestet sújtó elvonásokat". A kérdőívet kitöltők arányában igaz a megállapítás, de a választóképes budapesti lakosok arányában már biztos nem: a lakógyűlés kérdőívét, amit eleve 14. életévüket betöltöttek, vagyis nem csak a választókorúak tölthettek ki, az erre jogosultak kevesebb mint tíz százaléka küldte vissza.

Karácsony ennek ellenére kötelező érvényűnek tekinti a lakógyűlés eredményét, ezért be is jelentette, hogy Budapest az ügyben zajló közigazgatási per lezárultáig nem fizet több szolidaritási hozzájárulást - ez az önkormányzatokra kivetett különadó - a kormánynak.

Továbbá bejelentette azt is, hogy véglegesítik a Lánchíd autómentes forgalmi rendjét, valamint folytatják a Clark Ádám tér és a Széchenyi tér zöldítését célzó tervüket is.

Továbbá fizetési felszólítást küldtek az építési és közlekedési minisztériumnak a Lánchíd felújításához korábban megállapodott hat milliárd forintos költségvetési támogatás kifizetésére. Karácsony teljes levele itt érhető el.