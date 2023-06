Már a fél világ azt találgatja, hogyan „fagyhatott meg a levegőben” a Kanadában lefilmezett madár

Internetezők tíz- vagy talán százmilliói néztek meg egy furcsa videót az utóbbi pár napban, amin az látható, hogy egy utca fölött egy madár lebeg a levegőben. De úgy, mintha megfagyott volna a mozdulat közben, mégsem esik le a földre. Csak ezen az egy Instagram-poszton 40 millió megtekintés van vasárnap óta:

De a felvételt rengeteg más helyen is megosztották. A videó első nézésre tényleg zavarba ejtő. Aztán másodikra is. Az egészségesen szkeptikus ember természetesen valami kamura gyanakszik, de mi lehet az? Vagy ha nem meghamisított felvételről van szó, akkor mi a magyarázat? Nem voltunk jelen, amikor kiderült, hogy hiba van a mátrixban, de utólag a következőket tudtuk összerakni:

A felvétel először is nem vadonatúj, bár nem is vészesen régi: az eredetije februárban készült, akkor már futott egy elég szép kört az interneten, de valami okból most robbant csak be igazán, globális jelenséggé válva. Nézzük a biztosan tudható részleteket!

Az eredeti videót @bluefrenchhorn26 felhasználó posztolta ki a Tiktokra február 17-én.

A felvételt elmondása szerint a lánya 16 éves barátja rögzítette, a videón a pár tagjainak hangja hallható, ahogy kommentálják a látványt. Helyileg Kanadában, British Columbia tartományban járunk, Vancouver közelében, Surrey városában. A nő azt mondja - és ezt a lánya barátjára hivatkozva egy későbbi videóban is megismétli -, hogy a madár döglött volt - vagyis biztosan nem szitált egy helyben a levegőben, ahogy egyes ragadozó madarak szoktak. Mégsem esett le.



Bár a világ nagy része akkor még nem figyelt fel az egészre, visszakeresve egy dolog gyorsan kiderül:

a videó abban az értelemben, hogy grafikai trükk, animáció vagy montázs lenne, egészen biztosan nem kamu. Ez azért eléggé biztos, mert a madarat többen is lefilmezték, más szögekből is, a helyi média pedig felkapta a témát, ami helyi híradókban is szerepelt. Az eredeti videót sokan azért tartották gyanúsnak, hogy a készítője hogyhogy nem szállt ki a kocsijából, ha egyszer megmagyarázhatatlan jelenséget látott, miért csak a szélvédőn át filmezett. A barátnőjének anyja hiába magyarázta egy két nappal később kiposztolt TikTok-videóban, hogy a 16 éves fiú aznap ment életében először alkalmi munkába, emiatt sietett és izgatott volt, mert az első alkalommal semmiképp sem szeretett volna elkésni, ezért nem szállt ki a kocsiból. De ebben a helyi híradós anyagban például más szögekből és nem üvegen át is megcsodálhatjuk a madarat.

Ez klasszikus híradós munka: a helyi csatorna élő riportert küldött ki a felvétel publikálásának másnapján, aki azonnal a helyszínre sietett. A madarat már nem találta a helyén, de személyesen beszélt többek között az eredeti posztolóval is.

Érdemes megnézni rögtön az egész szegmenst nyitó felvételt, mert amikor a telefon rázoomol a madárra, az úgy mozog a szélben, mintha valami nem látható dologra fel lenne akasztva, és picit lengedezne.

Már ebben a híranyagban is felmerül az egyik lehetséges logikus magyarázat. Eszerint - a közéleti híreket fogyasztó magyar közönségnek ez nem lesz akkora újdonság - talán a zsidók a hibásak. Azon belül is a sábesz előírását szigorúan megtartó ortodox zsidók és az éruv, vagy nagyszerű magyar nevén a szombat-zsinór. Aminek még ennél is tökéletesebb népi neve volt egykor Magyarországon, a "zsidó telegráf". Hogy mi az? A vallásos zsidók szombat idején egy csomóféle tárgyat nem vihetnek ki az utcára, mivel az Örökkévaló azt parancsolta nekik, hogy nem szabad semmit szombaton magánterületről közterületre vinni. A furmányos zsidók azonban úgy gondolkodtak, hogy ha a közterületet megfelelően körülzárják, akkor az elveszti közterület jellegét, és magánterületté válik. Vagyis ha egy zsidók által lakott környéken a magáningatlanjaikat összekötik, akkor azon a "kerítésen" belül egyfajta nem-közterület, mondhatni virtuális belső udvar alakul ki, ahová már ki lehet tolni például a babakocsit. Az összekötés történhetett akár hagyományos értelemben vett kerítéssel vagy fallal is, vagy sövénnyel, de a való világban a legtöbbször az történt, hogy drótot feszítettek ki a zsidók házai között, hogy a közbezárt területen ne érvényesüljenek a Teremtő tiltásai.

Az egyik gyanú tehát az volt, hogy a madár egy ilyen zsidó telegráf drótjába keveredett bele. A fenti híranyagban meg is szólal a helyi zsidó közösség egyik képviselője, aki elmondja, hogy az adott településen nem feszítettek ki éruvot, és az ő szombat-zsinórjaikat eleve jóval alacsonyabban szokták kihúzni. Egy ilyen kábel ráadásul valószínűleg látszott is volna valamelyik felvételen.

Na de akkor mi lehet a magyarázat?

Erre természetesen jobbnál jobb megoldások születtek a neten. A kedvenc megfejtésem az alant látható Tiktok-videón beszélő fickóé, aki egy, a madár által megragadott hal farkát véli látni, ha ránagyít a madárra. Egy, az általa használtnál jobb minőségű felvételből kikockáztam, mi ejtette gondolkodóba a Megfejtőnket:

A nyíllal jelölt alakzatot látta halfaroknak. (Én madárlábnak látom, de félig vak vagyok.) Ebből egészséges képzelőerővel arra következtet, hogy mi van, ha a ragadozó madár egy horgászzsinór végén vergődő halat - eszerint vagy zsákmány- vagy csalihalat - ragadott el, az elragadás közben leszakítva a damil hosszú darabját, ami repülés közben beleakadt az utca két oldalán sorakozó fákba. Ezzel függesztve a levegőbe a madarat, aki belehalt vagy nagyon belefáradt az esetbe.



Vad elmélet, az alakzat sem tűnik annyira egyértelműen halfaroknak, de még a helyi híradóban megszólaló, paranormális jelenségekkel foglalkozó helyi fickó is arra tippel, hogy a titok nem a Mátrixban, hanem valamilyen horgászzsinórban rejlik.

Úgyhogy az én hangsúlyozottan áltudományos tippem az, hogy ha nem is ragadta el egy pecás zsákmányát, a madarat damil tarthatta a levegőben. Nem erős bizonyíték, de gyenge, közvetett megerősítésnek talán megteszi, hogy miután publikálták a videókat, a madár gyorsan eltűnt a helyszínről. Persze leszedhette egy rendmániás utcabeli is, de tekintve az eset körüli médiavisszhangot, abban az esetben életszerű lett volna, hogy elmesélje másoknak, hogy leleplezte a viccet, de ilyenről nem szóltak hírek.

De lehet, hogy rossz nyomon járok. Ha meg Megfejtésed, küldd el levélben, MEGFEJTÉS subjecttel a szilyl KUKAC 444.hu címre!