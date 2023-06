Mémtörténeti pillanat: Rick Astley eldobolta és énekelte a Highway To Hell-t a hétvégén Glastonburyben

Az ilyen alaphírnek nem kell több egyetlen mondatnál:

Rick "Never Gonna Give You Up" Astley mémember és internetes fenomén a hétvégén a Glastonbury fesztiválon adott koncertjén egyszer csak odaült a dobokhoz, és Pándi Balázsba oltott Brian Johnsonként eldobolta/elénekelte a Highway To Hellt.

Ehhez képest szinte teljesen mindegy lett volna, hogy csinálja, de ráadásul így csinálta:

A Mester azért nem bújt ki a saját bőréből és eljátszotta az Internet Himnuszát is, méghozzá a securitisek tánckarának közreműködésével: