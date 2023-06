Orbán Viktor Pozsonyban

photo_camera Orbán Viktor (b) magyar és Mateusz Morawiecki (j) lengyel miniszterelnök a V4-ek 2021 júniusi, katowicei csúcstalálkozóján. Akkor még derűs volt a magyar-lengyel viszony. Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Orbán Viktor Szlovákia fővárosába utazott, hogy részt vegyen a V4 csúcstalálkozóján, értesült a Magyar Nemzet. A találkozó témája egyrészt a soros elnökség cseréje, amelyet július elsejével Csehország vesz át Szlovákiától. Ennél izgalmasabb téma az energiabiztonság és az ukrajnai háború kérdése - az előbbiben még érvényesülnek a közös érdekek, az orosz olajellátás meghatározó szerepe miatt a V4-ek közül Csehország, Szlovákia és Magyarország is mentesül némely európai szankciós kötelezettségek alól, de az utóbbiban Magyarország magára maradt az Ukrajnát fegyverekkel is támogató, Oroszországgal szemben kifejezetten harcias lengyel, cseh és szlovák vezetéssel szemben.

Ukrajna kérdésében a Magyar Nemzet hivatalos kormányzati véleménynek is tekinthető, minden bizonnyal Rogán Antal minisztériumában született véleménye szerint "nincs egységes álláspont", mert "[h]azánk a békepárti állásponttal összhangban továbbra is elutasítja a fegyverek küldését a posztszovjet országba". Ezúton hívnám fel minden kedves olvasónk figyelmét a szómágiára, melynek hála a mondatban nem a szomszédját lerohanó agresszort, hanem az agresszió elszenvedőjét illetik a "posztszovjet" jelzővel, hogy a "békepárti" hazugságot már ne is említsük - megírtuk már elégszer, hogy aki szerint azonnali tűzszünetre van szükség, az valójában az orosz területi hódításokat akarja elismerni, mivel egy tűzszünet valójában csak Oroszországnak kedvezne, mely így képes lenne újjászervezni a harcokban megtépázott haderejét.