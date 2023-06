A rendőrség egy zavaros ügyben házkutatást tartott az újpesti ellenzéki önkormányzat médiacégénél

A Budapesti Rendőr-főkapitányság házkutatást tartott az újpesti önkormányzat médiacégénél, az Újpesti Sajtó Kft.-nél. A 24.hu megkeresésére Ungi Veronika, a cég ügyvezetője azt válaszolta, hogy a nyomozók „az előző ügyvezetés alatt készült audiovizuális tartalmakat és az azokhoz kapcsolódó dokumentációkat” kerestek az irodájukban, amiket átadtak a rendőrségnek. A BRFK azt közölte a lappal, hogy hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen folyik eljárás.

Szabó Balázs független, korábban Jobbikos önkormányzati képviselő elmondta, hogy májusban tett feljelentést a még momentumosként megválasztott, azóta a fővárosi közgyűlésben a Demokratikus Koalíció frakciójába átülő Déri Tibor kerületi polgármester több mint 100 imázsvideója miatt, amik nagy része rejtélyesen eltűnt.



Szabó elmondása szerint a 2019-es önkormányzati választás után a kerület vezetése az újpesti médiacégen keresztül bűncselekménygyanús kifizetések keretében egy bizonyos Glokalis Kft.-t bízott meg az imázsvideók elkészítésével. A független képviselő feltételezései szerint a megbízásból több mint 100 videónak kellett volna elkészülnie, azonban ezek meghatározó részét egyik önkormányzati oldalon sem publikálták. Szabó ezért arra gyanakszik, hogy nagy részük el sem készült.

A lap megkereste Déri Tibort, hogy, a Glokalis Kft. valóban száznál is több videót készített-e róla, és ezekre miért volt szükség. Az önkormányzat azt válaszolta, hogy a cég 2020-tól 102 videót készített közéleti témákról. A válaszban azt állítják, hogy a videók nagy része most is megtalálható különféle online felületeken, a többi pedig tárban van későbbi felhasználásra.