Az ügyészség szerint nem lőhette volna le az igazoltató rendőr a 17 éves autóst

Nem voltak adottak a fegyverhasználat feltételei annak a közúti ellenőrzést végző francia rendőrnek az esetében, aki két nappal ezelőtt lelőtt egy autót vezető 17 éves fiút a Párizshoz közeli Nanterre-ben - állapította meg a francia ügyészség. Az MTI beszámolója szerint a 38 éves motoros rendőrt a kihallgatása után előzetes letartóztatásba helyezték és szándékos emberölés miatt emelhetnek ellene vádat. Az ügyész csütörtöki beszámolójában kijelentette:

a közúti ellenőrzés indokolt volt Nahel M. esetében, mert nagy sebességgel haladt egy buszsávban, és nem állt meg a piros lámpánál.

Bár a rendőri jegyzőkönyvekben az szerepel, hogy a fiú belehajtott két motoros rendőrbe, ezt a felvételek cáfolják. A francia tévékben is bemutatott videó szerint a rendőr a megállított autóra szegezi a fegyverét, és amikor a sofőr gázt ad, tüzelni kezd.

photo_camera Felgyújtott autók Párizs Nanterre városrészében. Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

A gyilkosság után Párizsban, majd több vidéki városban is zavargások voltak. A rendőrség Lille-ben és Toulouse-ban is összecsapott a tüntetőkkel, és Amiens-ben, Dijonban és Essonne-ban is zavargások voltak - közölte a rendőrség szóvivője. Nizzában két rendőrőrsöt gyújtottak fel, a Lille melletti Mons-en-Baroeulban a polgármesteri hivatalt rongálták meg a tüntetők.