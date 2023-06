Felcserélődtek a szerepek az érzelmileg túlfűtött New York-i ingatlanvitában, milliárdos világsztárok akadályoznák meg a romos templom lebontását

Az Upper West Side New York egyik legelőkelőbb negyede, sokan Manhattan kulturális és szellemi központjának tekintik, többek között világhírű egyetemek és múzeumok (Természetrajzi Múzeum) találhatók itt, a Lincoln Center épületegyüttesről nem is beszélve.

photo_camera Upper West Side Fotó: ED JONES/AFP

Az Upper East Side-on van egy 19. századi, román stílusú műemlék templom is, ami évtizedek óta a helyiek és a nagyvállalatok közötti konfliktus egyik szimbóluma. Az érzelmekkel és indulatokkal túlfűtött vita újból felélénkült, miután kiderült, hogy egy ingatlanfejlesztő cég a West Park helyére luxuslakásokat építene, amire a helyiek heves tiltakozásba kezdtek. Csakhogy itt a szerepek felcserélődtek, a környékbeli kisemberek valójában milliárdos sztárok, az ingatlanos cég pedig azzal az elszegényedett gyülekezettel dolgozik együtt, aminek nincs pénze felújítani a romos épületet. A templom bonyolult és hosszú története magában foglal több egymásnak ellentmondó mérnöki értékelést, rosszhiszeműséget mindkét fél részéről, valamint hosszas pereskedést is. Az ügy rávilágít továbbá arra is, hogy a csökkenő taglétszámmal szembesülő gyülekezetek hogyan próbálnak megújulni, pénzt és tagokat szerezni.

Kié a város?

„Az emberek és a vállalatok szemben állnak ebben a városban” – mondta Mark Ruffalo színész, a Marvel filmek sztárja, aki a templom mellett lakik. Szerinte az Amszterdam sugárút és a Nyugati 86. utca sarkán az 1880-as évek óta álló templomot nem szabadna lerombolni. Ruffalo mellett Wendell Pierce színész, Amy Schumer komikus, Lonnie Rashid Lynn, más néven Common is beszállt a harcba, ami szokatlan fordulatot adott az ügynek.

A New York-i Presbitérium azért, hogy segítsen az egyháznak az épület kezelésében és a vevő megtalálásában, 2020-ban létrehozta a West Park Adminisztratív Bizottságot. Roger Leaf, a bizottság elnök azt mondta, hogy a tucatnyi fős gyülekezet szeretné megállítani a pénzügyi kivéreztetést, és az ingatlan eladásából származó bevételt jobb célokra, többek között a rászorulók segítésére fordítaná városszerte. „Ironikus, hogy ennek a templomnak a gazdag szomszédai, akiknek többmilliós lakásaik vannak, azt állítják, hogy ők a kisemberek” – mondta Leaf a New York Timesnak.

A templom történelmi és építészeti jelentőségében minden fél egyetért. A műemlékvédelmi bizottság dicsérte a vörös homokkő burkolatának rendkívül mély színét és monumentális jelenlétét, ami a bizottság szerint az Upper West Side egyik legfontosabb épületévé tette. A West Park-i közösség az 1970-es és 1980-as években a háborúellenes mozgalom és az LMBTQ-közösség korai szövetségeseként vált ismertté.

photo_camera A West Park-i templom Fotó: Google Earth

A templom nagyjából ugyanebben az időben a város ingatlancsatáinak egyik gyújtópontjává vált. A West Park már az 1980-as években harcolt a műemlékvédelmi előírások ellen, amelyek korlátozták, hogy a közösség hogyan használhatja az ingatlanát. A gyülekezet 2001 óta keresett partnereket az épület felújításához, átalakításához, mondta Marsha Flowers, a West Park egyik idősebb tagja.

2010-ben már majdnem sikerült megállapodni egy céggel, ami lakásokat épített volna a telken, de a műemlékvédők sikeresen elérték, hogy az épületet városi műemlékké nyilvánítsák. Ez a besorolás tiltja, hogy a tulajdonosok nagyobb vagy akár kisebb változtatásokat hajtsanak végre, amik megváltoztatják az épület megjelenését.

Álláspontok

Leaf szerint az épület állapota évről évre egyre rosszabb lett. Becslések szerint a felújítás összesen 50 millió dollárba kerülne, ebből 14 millió dollár csak az omladozó homlokzat helyreállítása lenne.

Tavaly júniusban az egyház új kérelmet nyújtott be a műemlékvédelmi bizottsághoz, lényegében azt állítva, hogy a rossz állapotú épület és a műemléki státusz nehézséget jelent az egyház számára, lényegében nem tudják fenntartani az épületet. Arra kérték a bizottságot, hogy engedélyezze az épület átalakítását. A bizottság azonban az 1960-as évekbeli megalakulása óta csak 13 alkalommal adott helyt ilyen kérelmeknek, ami azt sugallja, hogy az esélyek a műemlékvédők mellett szólnak.

Ennek ellenére Leaf optimista. A Timesnak elmondta, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén aláírnak egy szerződést az Alchemy Partnersszel, ami több mint 30 millió dollárt fizetne az egyháznak az épület lebontásáért és luxuslakások építéséért. Ebből ételraktárakat, ingyenkonyhákat, nevelési központokat, hajléktalanszállókat és hasonló jótékony létesítményeket hozna létre a gyülekezet. A műemlékvédők vitatják az egyház szorult helyzetét, mondván a gyülekezet eltúlozza a dolgokat. Ráadásul bérleti díjat fizet nekik a Center at West Park nevű nonprofit szervezet, amely művészeti előadásokat és egyéb rendezvényeket tart a templomban. A West Park-i gyülekezet a járvány idején az online térbe költözött, a Lighthouse Chapel tart ott hetente istentiszteleteket. Egyesek még azzal is vádolják az egyházat, hogy szándékosan hagyja az épületet lepusztulni.

photo_camera Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

„Ha a bizottság helyt adna ennek a kérelemnek, az minden New York-i műemléki védettségű ingatlan tulajdonosának példa lehetne, hogyan lehet az épületét leromboltatni” – mondta Michael Hiller ügyvéd. Ruffalo egy interjúban azt mondta, hogy a környék fellélegzett, amikor a templomot műemlékké nyilvánították. Elmondta, hogy rendszeresen részt vesz az ottani rendezvényeken, és már fontolgatta egy saját rendezvény megszervezését is, amikor néhány hete értesült a templom kérelméről.

„Ez az, amit én csinálok” – mondta. „Arra használom a hírnevemet és a felületeimet, hogy azokért az emberekért álljak ki, akiket egy olyan rendszer bántalmaz, ami kizárta őket, ami nem ad nekik hangot, és amitől soha nem halljuk a hangjukat”. Ugyanakkor visszautasította azt a feltevést, hogy az ügy a gazdag New York-iak befolyásának és hatalmának példája lenne.

Ruffaloék adománygyűjtést is indítottak, egy közösségi gyűjtőcsoport már 16 ezer dollárt gyűjtött össze a 250 ezer dolláros célhoz. „Az ilyen terek nélkül soha nem lettem volna színész” – mondta Ruffalo. „Ezek nélkül a helyek nélkül nincs színház New Yorkban”. Habár az adományozók hajlandók kifizetni a nehézségek megszüntetéséhez szükséges összeget, az egyház azonban azt közölte, hogy nem kapott részletes információkat ilyen ajánlatokról. Jelenleg itt tart az ügy, egyelőre nem világos, hogy mi lesz a következő lépés az egyház kérelmével kapcsolatban. (New York Times)