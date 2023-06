Meghalt, így derült ki, hogy évek óta együtt lakhatott halott testvérével

A Borsod megyei Királdon pár napja derült ki, hogy a helyi férfi évek óta halott testvérével lakhatott együtt. Az RTL beszámolója szerint a férfi bátyja hat éve tűnt el, most pedig a testvére házából kerülhettek elő a földi maradványai.

A most meghalt férfi a helyi önkormányzat alkalmazottja volt, nyugdíjba készült, és mindenki azt hitte, hogy egyedül él. Amikor már napok óta nem látták az utcán, főnöke ment be a házba, ott találta meg az ágyban a férfi holttestét. Azt el is vitte az önkormányzat, ám a férfi szomszédja nem tudott erről, és amikor neki is feltűnt, hogy nem látni a szomszédot, ő is átment a házba, és ő is talált egy holttestet.

A szomszéd az RTL-nek azt mondta, hogy a hátsó szobában fekvő holttest évek óta ott lehetett, az ágyban feküdt, és téli ruhákba volt öltöztetve.

A helyiek szerint egyértelmű, hogy a 2017-ben eltűnt testvér holtteste került elő, de az RTL Híradó információi szerint DNS-vizsgálat kell majd az azonosításhoz. A rendőrség azt közölte a csatornával, hogy eljárás indult, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel.