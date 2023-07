A tálibok bezáratták az összes fodrászatot és kozmetikát

Az Afganisztánt 2021 óta újra uraló tálibok most látták elérkezettnek az időt, hogy bezárassák az ország összes fodrászatát és kozmetikáját, tovább korlátozva a női önkifejezést - amit eleve szinte teljes egészében korlátozott, hogy még ha meg is csinálták a frizurájukat, és ki is sminkelték magukat, mindezt teljesen el kellett takarniuk egy egész testüket fedő burkával.

photo_camera A tálibok első, 1996-2001 között tartó uralma alatt már bezáratták a fodrászszalonokat. Ez a felvétel 2001. december 14-én, a tálibok bukása után készült Kabulban Homaira Mumand (a képen csak a keze látható) fodrászatában, amely elsőként nyitott újra a tálibok bukása után. Fotó: WEDA/AFP

Ez csak egy újabb lépés a női szabadságjogok korlátozásában, aminél nagyobb hatású volt, hogy megtiltották a lányok és nők oktatását, majd azt, hogy parkokat, tornatermeket látogassanak, végül idén azt is, hogy a nőket utolsóként foglalkoztató ENSZ-nek dolgozhassanak.

A nőket tárgyiasító szabályok sorából az öltözködési előírások se lóghattak ki, az afgán nőknek a szemük kivételével mindenüket el kell takarniuk, és ha otthonuktól 72 kilométernél messzebbre utaznak, azt csak egy férfi rokonuk kíséretében tehetik meg. (Via BBC)