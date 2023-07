Államosíthatják a CT- és MR-vizsgálatokat

Az utolsó pillanatban csempészte bele a kormány a jövő évi költségvetési törvény javaslatába azt a módosítót, amellyel lényegében államosítanák a CT- és MR-vizsgálatokat, írja a Népszava. A javaslat alapján 2024 novemberétől már csak az állam végezhet közfinanszírozott képalkotó, CT- és MR-vizsgálatokat. A magánszolgáltatóknak, akik jelenleg részt vesznek a közellátásban, jövő november végéig megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozásuk.

photo_camera Hende Csaba honvédelmi miniszter (b2) és Szilvási István, a Honvédkórház Nukleáris Medicina Osztályának osztályvezető főorvosa a speciális, magyar gyártmányú computer tomográf készülék átadásán a Magyar Honvédség (MH) Egészségügyi Központjában, Budapesten 2014. november 10-én. Fotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Jelenleg a CT- és MR-vizsgálatok egyharmadát végzik magáncégek, ezek vagy teljes szolgáltatást nyújtanak, vagy kórházi közreműködőként biztosítják a betegek ellátását, írja a lap. Ez utóbbiak szerződéseit a javaslat alapján a kórházaknak, szakrendelőknek fel kell mondaniuk, újat pedig nem köthetnek. A javaslat szerint az érintett szolgáltatókat kártalanítják majd a megszűnt szerződésekért, de hogy mennyivel, azt Pintér Sándor határozhatja meg később, miniszteri rendeletben. A jogszabály kegyesen lehetőséget ad az ellátásból kizárt szolgáltatóknak, hogy megvételre ajánlják a gépeiket az államnak.

Az államosítással nem állnak meg a képalkotó vizsgálatoknál. A költségvetéshez benyújtott módosítók egyike szerint 2024 második félévéig a társasági formában működő szakrendelőknek költségvetési intézménnyé kell átalakulniuk, más esetben megszűnik a közfinanszírozásuk.

Mivel ezeket a módosítókat az utolsó pillanatban, a szavazás előtt nyújtották be a költségvetési törvényhez, tartalmukat nem is tárgyalhatta az Országgyűlés illetékes, Népjóléti Bizottsága, vagyis a politikai döntés szakmai kontrollja ezúttal is elmaradt.

Van azonban egy terület, ahol a kormány éppenséggel privatizálna. A javaslat szerint kiszerveznék a kórházi gyógyszertárakat, közbeszerzési eljárás keretében pályáztatnák meg 107 kórházi gyógyszertár működtetését. A privatizációval az indoklás szerint "az egységes színvonalú szolgáltatás, valamint a nagy értékű, személyre szabott gyógyszeradagolást lehetővé tevő beruházások megvalósítása" a cél.